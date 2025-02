Kassa’s Boodschappenmandje 2025: Aldi voordeligste, AH duurste supermarkt Vandaag • leestijd 3 minuten • 18400 keer bekeken • bewaren

Kassa deed voor de uitzending van zaterdagavond 8 februari boodschappen bij de zes grootste supermarkten van Nederland om de prijzen te vergelijken. Deze prijspeiling werd voor het laatst in 2023 gedaan.

We namen ons boodschappenlijstje mee en probeerden de goedkoopste variant te vinden van in totaal 37 alledaagse producten zoals sinaasappels, thee, aardappelen en wasmiddel. Dit jaar voegden we een aantal nieuwe veel gekochte producten toe, zoals spaghetti, rijst en aardappelen. De prijsverlaging door aanbiedingen werd buiten beschouwing gelaten (zie de spelregels - pdf).

We kochten de boodschappen op dezelfde dag in en rond Haarlem. Vervolgens kregen supermarkten de door ons genoteerde prijzen te zien. Waar sprake was van oneerlijke vergelijkingen of een relevant product dat niet in de schappen lag, hebben we correctie toegepast.

Kassa Boodschappenmandje 2025, de resultaten:

- Aldi 63,68 euro

- Dirk 64,05 euro

- Lidl 64,39 euro

- Jumbo 72,94 euro

- Plus 73,80 euro

- Albert Heijn 74,45 euro

Tussen de duurste supermarkt (Albert Heijn) en de goedkoopste (Aldi), zit ruim tien euro verschil. Ons mandje kost bij Albert Heijn 74,45 euro en bij Aldi 63,68 euro. Albert Heijn wordt op de voet gevolgd door Plus (73,80 euro) en Jumbo (72,94 euro). Daarna volgen Lidl (64,84 euro) en Dirk (64,05 euro).

Bij Lidl was discussie nadien over de prijs van sommige artikelen. De woordvoerder gaf aan dat Kassa bij sommige producten ten onrechte met de weergegeven hogere prijs op het schap had gerekend. De weergegeven lagere prijs op het schap zou de nieuwe vaste prijs zijn, het zou hierbij niet om een aanbieding gaan. Kassa kon niet controleren of dit klopte, maar ging hierbij van het voordeel van de twijfel uit. Lidl heeft aangegeven dat de prijskaartjes aangepast zullen worden en de supermarkt nu duidelijk zal maken dat het om een vaste nieuwe prijs gaat.

Duidelijke schifting

Er is een duidelijke schifting tussen de prijsvechters en de meer op service en ruimer assortiment gerichte supermarkten. Dirk, Aldi en Lidl liggen dicht bij elkaar, en ook AH, Jumbo en Plus ontlopen elkaar niet veel. Maar de prijsvechters zijn zo’n 15% goedkoper dan de duurdere drie.

De uitslag van de test verbaast retailkenner Paul Moers niet: “Albert Heijn en Plus zijn gewoon de duurste supermarkten. De AH heeft alleen wel betere aanbiedingen. Als die waren meegenomen in de peiling, was Plus als duurste uit de bus gekomen.”

Het verbaast Moers ook niet dat Jumbo op een derde plek uitkomt: “Jumbo heeft 150 miljoen euro gestoken in het goedkoper maken van zijn assortiment.”

Volgens de retailkenner verkeren de supermarkt momenteel in bijzonder zwaar weer. “De Aldi, Plus en Jumbo hebben het vreselijk moeilijk. Het is vallen of opstaan. De A-merken verdienen goud geld, terwijl de supermarkten bijna niet meer verdienen. Het is wachten tot de eerste keten omvalt.”

De supermarkten benadrukken dat het Kassa-mandje een niet-representatieve steekproef is. Zij geven verder aan dat sommige producten niet goed vergelijkbaar zijn, omdat de kwaliteit niet is meegenomen.

