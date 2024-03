Hulp nodig van je gemeente? Waar je woont maakt het verschil Gisteren • leestijd 4 minuten • 4394 keer bekeken • bewaren

De ene gemeente zorgt beter voor haar inwoners dan de andere. Vlissingen is daarvan een lichtend voorbeeld, liet Kassa onlangs zien. Iedere gemeente is bij wet verplicht goed te zorgen voor haar inwoners. Maar steeds vaker blijkt dat de hoeveelheid hulp die je krijgt, afhankelijk is van waar je woont.

In onze vorige uitzending vertelden we het verhaal van Jennifer die chronisch ziek is en dagelijks te maken heeft met bureaucratie en andere beperkingen vanuit haar gemeente, Vlissingen. Het verhaal van Jennifer staat niet op zichzelf.

Rekening komt bij kwetsbare inwoners te liggen

Vlissingen staat al 9 jaar onder financieel toezicht van het Rijk waardoor de gemeente stevig moet bezuinigen. Een groot deel van de rekening daarvan wordt neergelegd bij kwetsbare inwoners die financiële ondersteuning of zorg nodig hebben.

Zeeuwse gemeente met meeste armoede

Het armoedecijfer in Vlissingen is het hoogste van heel Zeeland: uit cijfers van CPB blijkt dat in Vlissingen het percentage mensen met laag inkomen 5.7% is. In buurgemeente Veere is dat maar 2.4%. Er zijn dus in Vlissingen veel meer mensen die aanspraak moeten maken op geld van de gemeente, die ook nog eens onder curatele staat.

Het Middengebied is de armste wijk van Vlissingen daar moet 1 op de 10 huishoudens rondkomen van een inkomen op of zelfs onder het bijstandsniveau. Het In- en Uitloophuis van Vlissingen vangt deze mensen op. De vrijwilligers helpen mensen bij een aanvraag van een kwijtschelding van hun schulden of de gemeentebelasting. Ze hebben daar recht op; tenminste als hun uitkering of hun loon niet hoger is dan de inkomensgrens, en in de gemeente Vlissingen is die grens zeer laag.

“Regels belangrijker dan mensen”

Henk Lokhorst is voorzitter van het In- en Uitloophuis en zegt dat het niet altijd lukt om mensen te helpen met het aanvragen van minimaregelingen, want zo zegt hij: “Als mensen iets te veel verdienen, 20 of 30 euro boven het grensinkomen, dan krijgen ze geen kwijtschelding van hun schulden of de gemeentebelasting. Dan moeten ze dus gaan betalen, en dan weet je dus ook eigenlijk dat ze dat niet kunnen betalen. Maar ja, zo zijn de regels. Ze kijken meer naar de regels dan naar de mens.”

Minimaregeling

Gemeenten hebben de taak om mensen met een laag inkomen, vaak werkende armen, te ondersteunen. Hiervoor hanteren ze een inkomensgrens.

Uitgangspunt is de bijstandsnorm en iedere gemeente kan dan zelf bepalen hoeveel je mag verdienen om toch in aanmerking te komen voor een minimaregeling. Vlissingen heeft een zeer lage inkomensnorm van 110% boven het sociaal minimum.

Vlissingen herziet armoedebeleid

De gemeente Vlissingen zegt in een reactie dat ze bezig zijn om, samen met de gemeenten Middelburg en Veere, een armoedemonitor uit te voeren. “Dit doen wij omdat wij ons lokale minimabeleid/armoedebeleid gaan herzien. Op dit moment wordt met een raadswerkgroep een themabijeenkomst georganiseerd met het thema armoede. De input die wij hieruit krijgen, nemen wij mee bij het actualiseren van het beleidsplan. Wij zullen hierin ook de afweging maken om het recht op minimaregelingen te versoepelen. Voor minimaregelingen geldt dat voor elk gestelde inkomensgrens er helaas huishoudens net buiten kunnen vallen maar omdat de buurgemeenten Middelburg en Veere andere percentages hanteren, maakt dit het extra vervelend voor huishoudens binnen de gemeente Vlissingen. Als gemeente gaan wij niet over landelijke regelingen, zoals de toeslagen.”

Onvrede op FNV-bijeenkomst: burgers boos

De gemeenteraad van Vlissingen moet in actie komen om de kwetsbare inwoners te beschermen tegen wanbeleid van de gemeente. Dat was de boodschap tijdens een bijeenkomst van de vakbond FNV in Vlissingen. De emoties liepen hoog op.

Er waren veel klachten over de gemeente: Mails worden niet beantwoord, dossiers raken kwijt, casemanagers vallen ziek vallen uit en wisselen steeds en er is een gebrek aan zorg en aan zorg op maat. Het lijkt op een ontmoedigingsbeleid van de gemeente om zorg te vragen.

Carolien is moeder van drie autistische kinderen en heeft dringend hulp nodig: “Dus dan vraag je om hulp en dan komt er drie of vier maanden later eindelijk een casusregisseur van de gemeente naar je huis. Die luistert naar je verhaal, zegt dat ze het snel gaan regelen, maar uiteindelijk kreeg ik na acht, negen maanden, twee uurtjes huishoudelijke hulp In de week erbij.”

SP start meldpunt om uitwassen door te geven

De SP is een speciaal meldpunt voor burgers en gemeenteraadsleden gestart "Geen taken zonder knaken" om uitwassen door gemeentelijke bezuinigingen door te geven.

Vertrouwen in gemeentebestuur is laag

Slechts 40 procent van de inwoners van Vlissingen heeft vertrouwen in het gemeentebestuur. In de binnenstad gaat het om 30 procent. Dat blijkt uit het rapport 'Leven in Vlissingen', dat HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving in opdracht van de gemeente maakte. In de rest van Zeeland heeft 60 procent vertrouwen in de burgemeester en wethouders.

Wie is er verantwoordelijk voor de bezuinigingen op het sociaal domein?

Iedereen lijkt naar elkaar te wijzen. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) verklaart: “We kunnen als VNG niet gelinkt worden aan de financiële problemen in Vlissingen. We hebben daar ook geen opvatting over.”

Het provinciebestuur verwijst naar het ministerie van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zegt: “Omdat Vlissingen in de periode 2015-2018 reeds fors bezuinigd heeft op andere terreinen plus de OZB fors heeft verhoogd, is naar aanleiding van het verzoek van Vlissingen en in onderling overleg besloten door de fondsbeheerders in de periode 2019-2022 alleen naar het sociaal domein te kijken. Maar het is en blijft de gemeente die uiteindelijk beslist hoe zij haar begroting rondkrijgt en waar ze op bezuinigt. Want de inspecteur kan alleen suggesties aandragen, meedenken en in gesprek gaan.”