Kabinet: Sigaretten gaan langzaam maar zeker uit de winkel verdwijnen

25 nov. 2022 - 9:36

Toen mijn nog 14 jaar was is hij aan te roken gekomen, er was niemand die zei: dat het slecht was. Hij is nu 74 jaar en rookt nog, hij wil er wel graag af maar het lukt hem niet. Toen was die voorlichting er nog niet. Nu zijn er fabrieken die doen verslavende middelen in de tabak. Nu lukt het helemaal niet mee. Mijn heeft altijd gewerkt en zijn eigen tabak( sigaretten ) betaald. Ook nooit geen bijzondere ziektekosten gemaakt door oorzaak roken. Laten ze eerst maar eens beginnen met de drugsverslaafden en lach gas te verbieden. Dat zijn meestal mensen die gaan stelen van een ander die voor zijn spullen hebben gewerkt. Dat ze nu de jongeren erop aan spreken dat begrijp ik. Het zal niet goed zijn. Maar mensen van deze leeftijd hebben de staatskas goed gespekt. Laten ze die nu voor een goedkopere prijs roken. ( Ik ben zelf een niet roker ook nooit gerookt) gelukkig . Maar waar ze nu mee bezig zijn en alles over een kam scheren kan ik niet bevatten. Denk er eens over na.

