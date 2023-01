Kabinet: Eigenaar zonnepanelen raakt voordeel salderen kwijt

17 jan. 2023 - 12:01

Nederland word wakker! acm + overheden + eu + energie bedrijven dekken elkaar, vrijemarkt is getransformeerd in schijn/oplicht vrijemarkt, de afstand tussen burgers en overheden word steeds groter gemaakt. binnen kort hebben we een eu staat die alles beslist, denk aan hoe makkelijk politici nu al kunnen zeggen ja dat is een heel goed idee maar dat kan niet van wegen eu wetten. (afschuif politiek) of denk aan de plannen van weg met pinautomaten/papier geld en op naar de digitale euro munt. De stelling name die de acm nu inneemd zegt al alles over hoe betrouwbaar en aan welke kant ze staan in het voordeel van energie bedrijven. wij vinden het jammer dat de media nu zoveel aandacht geeft, hiermee spelen we de energie bedrijven juist in de kaart. daarmee bedoelen we mee hoeveel mensen gaan nu denken, laten we maar stoppen met verduurzaming want zonnepanelen op het dak plaatsen loont niet meer, vanwegen de afbouw saldering regeling. Wij zitten in een huurwoning en we hebben als enige/eerste inwoner van heel Nederland+eu een pergola met zonnepanelen in de tuin. en je wilt niet weten hoeveel er is tegenwerkt door de woningcooparatie+?. (de bedoeling is namelijk dat er alleen zonnepanelen op het dak van huurwoningen komen, mits de energiebedrijven+woningcooparaties die zelf hebben geplaats of kunnen plaatsen, de tarieven van deze zonnepanelen kunnen dan in de toekomst door worden berekent aan de huurders of ze worden door berekent in een hogere huurprijs)