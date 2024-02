Je huis verduurzamen? Zo maak je aanspraak op subsidie 14-02-2024 • leestijd 4 minuten • 5693 keer bekeken • bewaren

Een warmer huis én lagere energiekosten? Dat klinkt ideaal. Maar het verduurzamen van je huis is een flinke investering. Om die te kunnen bekostigen, kunnen huiseigenaren aanspraak maken op subsidies voor duurzame warmtetechnieken en het verbeteren van de isolatie van de woning.

In totaal ligt er 600 miljoen euro subsidie klaar. Om er aanspraak op te maken, moet je uiteraard zelf in actie komen. Welke specifieke subsidies voor verduurzaming en energiebesparing thuis zijn er beschikbaar en hoe maak jij daar aanspraak op?

Duurzame warmtetechnieken

Duurzame warmtetechnieken is de eerste groep maatregelen waar je subsidie voor kunt aanvragen. Hieronder vallen warmtepompen, zonneboilers en aansluiting op een warmtenet. Voor warmtepompen en zonneboilers is het alleen mogelijk om subsidie te krijgen op een nieuw product. De warmtepomp of zonneboiler kan dus niet tweedehands of gebruikt zijn.

Warmtepompen

Warmtepompen gebruiken warmte uit de lucht, grond of water en maken daar een bruikbare temperatuur van. Sinds 1 januari moet een warmtepomp minimaal energielabel A++ hebben om subsidie te kunnen krijgen. Voor een warmtepomp ontvang je altijd minimaal 500 euro. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van het type warmtepomp dat je kiest. Ieder type warmtepomp is voorzien van een meldcode. Met deze informatie controleert de overheid de kwaliteit van het product. Als jouw gekozen warmtepomp op de meldcodelijst staat, is de deze goedgekeurd en kun je het precieze subsidiebedrag zien.

Meer informatie over de verschillende typen warmtepompen is te lezen in een eerder artikel van Kassa over hoe warmtepompen werken .

Let op! Voor het installeren van een volledig elektrische warmtepomp is een zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet is het aan te raden om bij de netbeheerder te controleren of zo’n aansluiting voor jou mogelijk is.

Zonneboiler

Een zonneboiler verwarmt het water voor je huishouden met de warmte van de zon. Op het dak van je woning komen zonnecollectoren te liggen die de zonnewarmte opvangen. Deze zorgen ervoor dat het voorraadvat wordt voorzien van warm water, dat vervolgens voor het huishouden kan worden gebuikt. Een zonneboiler werkt anders dan zonnepanelen, omdat het via zonnecollectoren op het dak de warmte van de zon opvangt. Zonnepanelen vangen het licht van de zon op en zetten dat om in elektriciteit.

Er zijn twee maten zonneboilers waar je subsidie op kunt krijgen. Op de kleine variant is het mogelijk om 1200 euro subsidie te krijgen. Voor de grote uitvoering is dit een bedrag van 1800 euro. Om zeker te weten of je in aanmerking komt voor subsidie kun je in de meldcodelijst checken welke zonneboilers goed zijn gekeurd.

Zonneboiler of zonnepanelen?

Vaak zijn zonnepanelen voordeliger, omdat je meer bespaart. Als je al zonnepanelen hebt of maar weinig ruimte hebt op je dak, kan een zonneboiler wel aantrekkelijk zijn. Voor zonnepanelen is er geen subsidie beschikbaar, maar sinds vorig jaar betaal je hier geen btw meer voor. Ook is er voor zonnepanelen een salderingsregeling. Deze regeling zorgt dat je de stroom die je levert en de stroom die je afneemt tegen elkaar kan wegstrepen. Je betaalt dan minder voor energie en hier betaal je vervolgens ook minder belasting over. Hierdoor is het toch financieel aantrekkelijk om voor zonnepanelen te kiezen.

Warmtenet

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming. Aansluiting op een warmtenet is alleen mogelijk als er een warmtenet is aangelegd in jouw omgeving. Informeer daarom bij je gemeente of dit het geval is. Aansluiting op een warmtenet is voor eigenaren van bestaande woningen niet verplicht, maar het is wel een efficiënte manier om van het gas af te gaan. Voor de aansluiting op een warmtenet ontvang je 3775 euro subsidie. Omdat de gasaansluiting verdwijnt als je wordt aangesloten op het warmtenet, moet je overstappen op elektrisch koken. Hiervoor kun je 400 euro subsidie ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe elektrische kookplaat, bijvoorbeeld keramisch of inductie.

Isolatie

De tweede groep maatregelen bestaat uit het verbeteren van de isolatie van je woning. Hieronder vallen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en HR++ glas en triple glas. Deze subsidie is een vast bedrag per vierkante meter. Het is voordeliger om meerdere maatregelen te laten uitvoeren, omdat het subsidiebedrag per vierkante meter dan twee keer zo hoog wordt. Dit kan ook in combinatie met een van de duurzame warmtetechnieken.

Om er achter te komen of investeren in isolatie interessant is voor jou, is het belangrijk om te weten hoe oud je huis is. Huizen die na 1992 zijn gebouwd hebben vaak al goede dakisolatie en geen spouwmuren. Check daarom eerst of het nodig is om de isolatie te verbeteren met de Verbetercheck van Milieu Centraal. Hier kun je ook je besparing berekenen.

Voor oude huizen kan het verbeteren van de isolatie veel opleveren. Om de investeringskosten te drukken kun je voor het opvullen van de spouwmuur 4 euro subsidie per vierkante meter ontvangen. Voor dakisolatie is dit 15 euro en voor vloerisolatie 5,50 euro per vierkante meter.

HR++ glas en triple glas

HR++ glas is dubbel glas met een coating en een isolerend gas tussen de platen. Triple glas lijkt hierop, maar bestaat uit drie platen waardoor het nog beter isoleert. Zeker als je nog enkel glas in je huis hebt kan deze investering al snel uit. Het subsidiebedrag voor HR++ glas is 23 euro per vierkante meter. Voor triple glas is dit 65,50 euro. Als je niet precies weet wat voor glas er in jouw ramen zit, kun je dit checken door een paar simpele trucs .

Aanvragen subsidie

Alle voorwaarden voor het aanvragen van subsidie zijn op de websites van RVO en Milieu centraal na te lezen. Het aanvragen van subsidie voor verduurzaming van je huis doe je online via Mijn RVO .

Naast de landelijke subsidie, hebben sommige gemeenten ook een potje voor het verduurzamen van woningen. Check de regelingen in jouw gemeente op Energiesubsidiewijzer .