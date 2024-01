Is mijn smartphone toe aan vervanging?

De smartphone is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Een goede telefoon moet ook aan steeds meer eisen voldoen en daar kan nogal een prijskaartje aan hangen. Daarom doe je er het liefst een aantal jaren mee. Maar helaas… de Consumentenbond schat de gemiddelde levensduur van een mobieltje op slechts 2,5 jaar. En vaak is dat na die tijd wel degelijk te merken. Maar moet je dan per se een nieuwe telefoon aanschaffen?

Het korte antwoord daarop is nee. In de meeste gevallen gaan de klachten die je na twee jaar kan ervaren over een slijtage aan de accu. De batterij gaat snel leeg, zwelt op en de telefoon werkt alleen aan de oplader, wordt heel warm en valt spontaan uit. In zulke gevallen zijn de problemen zeer waarschijnlijk opgelost bij het plaatsen van een nieuwe accu. Maar heeft jouw smartphone ook nog andere kwalen zoals waterschade of een kapot scherm? Overweeg dan waar je je geld beter aan kunt uitgeven: een nieuwe telefoon of een reparatie.