Is je telefoon kwijt? Geen paniek, zo vind je 'm terug

Wie kan er nog zonder smartphone? De meeste mensen houden ‘m de hele dag binnen handbereik. Maar wat als je telefoon ineens zoekraakt? Om te beginnen: blijf rustig en houd je hoofd koel! Want er zijn gelukkig een aantal manieren om je geliefde iPhone of Android-toestel weer terug te vinden. In dit artikel zetten we vijf praktische zoektips voor je op een rij.

Tip 1 - Dichtbij beginnen

Ga na waar je het laatst was toen je nog (bewust) de telefoon bij je had. Ligt die misschien op het toilet, in de auto of in de vergaderruimte op kantoor op je te wachten? Neem ook contact op met familie of vrienden als je daar net bent geweest en vraag hen om rond te kijken. Dit snelle zoekrondje biedt vaak al resultaat.

Tip 2 - Bel je eigen nummer

Levert die eerste speurtocht niks op? Bel dan je eigen nummer en spits je oren. Laat anderen ook meeluisteren en zoeken. Als de smartphone op gehoorafstand is, kun je 'm eenvoudig lokaliseren aan de hand van het belgeluid. Als de telefoon op trillen staat, bestaat de kans ook dat je ‘m op het gehoor kunt traceren.

Tip 3 - Gebruik 'Vind mijn telefoon'

Veruit de meeste smartphones zijn van Samsung en Apple. Of je telefoon is van een ander merk en draait op Android, het besturingssysteem van Google. Wist je dat deze partijen allemaal een functie bieden om telefoons te traceren? We zetten kort uiteen hoe dit per merk werkt en hoe je er gebruik van maakt.

- Zoek mijn iPhone

Heb je een iPhone? Met Zoek mijn iPhone (ook bekend onder de Engelse benaming Find my iPhone) kun je op afstand de locatie van je iPhone traceren op een digitale kaart. Om hier gebruik van te maken, moet je Zoek mijn apparaat wel eerst aanzetten op je iPhone. Controleer dit dus sowieso op jouw telefoon, voor het geval je ‘m onverhoopt kwijtraakt.

Met behulp van de bijbehorende Zoek mijn-app kun je de huidige of laatst bekende locatie van je apparaat zien op een digitale kaart. Ook kun je van op afstand een geluid laten afspelen op je telefoon. Wie weet hoor jij of iemand anders ‘m dan rinkelen.

Op deze wijze zijn trouwens ook een Apple Watch, iPad, Mac-laptop of AirPods traceerbaar. Hoe je de Zoek mijn-zoekfunctie verder gebruikt in de praktijk, lees je hier op de supportpagina van Apple.

- Samsung Zoeken

Heb je een recente Samsung-telefoon van het type Galaxy? Dan kun je via de functie Samsung Zoeken je smartphone proberen te traceren. Daarvoor is er een speciale app in het leven geroepen die je kunt inschakelen: de Samsung Find-app.

Of je kunt de zoekgeraakte telefoon proberen op te sporen via de webpagina www.samsungfind.samsung.com. Je moet dan wel met hetzelfde e-mailadres inloggen dat je op je verloren smartphone gebruikt.

De functie Samsung Zoeken werkt ook voor andere apparaten van het Zuid-Koreaanse merk, zoals tablets, smartwatches en oortjes.

Meer weten over het lokaliseren van je telefoon of ander Samsung-apparaat? Kijk dan op deze pagina met meer informatie.

- Android: Vind mijn apparaat

Ook telefoons die draaien op Android bieden een zoek en vind-functie. Daar heet dit Vind mijn apparaat. Deze applicatie van Google houdt bij waar je smartphone is. Vaak is de functie al automatisch ingeschakeld. Is dit op jouw telefoon het geval? Via Instellingen (het bekende tandwiel-icoontje) op je telefoon kun je alvast checken of dat zo is. Typ in het zoekveld Vind mijn apparaat en je ziet of de functie is ingeschakeld.

Is je telefoon kwijt? Dan kun je met behulp van de app van Vind mijn apparaat op een andere Android-tablet of -telefoon op zoek gaan naar jouw eigen zoekgeraakte telefoon. Je krijgt een kaartje te zien met de locatie van je verloren telefoon. Ook kun je een geluid laten afspelen op het apparaat, wat het terugvinden makkelijker maakt.

Meer instructies over hoe je Vind mijn apparaat gebruikt, lees je op de supportpagina van Google.

Tip 4 - In de trein verloren? Meld het bij de NS

Valt het je ook op als je met de trein reist? Vrijwel iedere reiziger zit tegenwoordig met zijn of haar telefoon in de hand. De kans is dan ook aanwezig dat je per ongeluk je smartphone een keer verliest tijdens een treinreis.

Vermoed je dat je jouw telefoon in de trein of op het station bent kwijtgeraakt? Bij de NS kun je melding maken van een verloren voorwerp zoals een telefoon. Dat kun je doen via deze pagina van de klantenservice van de vervoersmaatschappij. Dat biedt enige hoop, want zo meldt de NS zelf: "voor gemiddeld 35 procent van de melders kan NS het verloren goed terugvinden."

Tip 5 – Probeer Tijdlijn in Google Maps

De veelgebruikte navigatie-app Google Maps heeft een functie die Tijdlijn heet. Mocht je telefoon zijn zoekgeraakt, dan kun je hier gebruik van maken. Disclaimer hierbij: de functie Tijdlijn (of Timeline in het Engels) werkt alleen via de app van Google Maps en dus niet via een webpagina.

Je moet dus de Google Maps-app bezoeken op een ander apparaat, zoals bijvoorbeeld een tablet. Als je daar inlogt met je vaste e-mailadres dan kun je de Tijdlijn en locatiegeschiedenis nalopen en de laatste plek waar je was met de telefoon bepalen.

De functie Tijdlijn is alleen actief, als je deze aan hebt staan in Google Maps. Heb je bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen besloten om Maps je locatiegeschiedenis niet te laten bijhouden, dan kun je Tijdlijn dus niet raadplegen.

Vermoeden van diefstal? Neem voorzorgsmaatregelen

Vind je de telefoon ondanks de bovengenoemde zoekmogelijkheden niet snel weer terug? Dan kun je overwegen om een aantal veiligheidsmaatregelen te nemen. Er kan sprake zijn van diefstal.

- Neem contact op met je telefoonprovider en laat je simkaart blokkeren. Hiermee voorkom je dat iemand anders jouw telefoonnummer gebruikt of misbruikt.

- Als je telefoon beschikt over vergrendelschermbeveiliging dan is de kans in elk geval niet heel groot dat iemand anders snel toegang krijgt tot al je digitale accounts. Toch kun je uit voorzorg ertoe overgaan om van je belangrijkste accounts het wachtwoord aan te passen.

- Gebruik je jouw telefoon om te betalen? Neem contact op me je bank om te vragen of de optie om mobiel te bankieren geblokkeerd kan worden.

- Laat vrienden, bekenden en familieleden weten dat je telefoon zoek is en dat ze waakzaam moeten zijn, voor het geval ze ineens via sms of WhatsApp vreemde bedelverzoekjes om geld of andere zaken van jou ontvangen.

- Tot besluit kun je bij verlies of diefstal van je telefoon aangifte doen bij de politie. Die noteert de relevante details, zoals het merk, type en serienummer van je telefoon. Het proces-verbaal kan van pas komen als je een claim indient bij je verzekeringsmaatschappij, mocht je de telefoon hebben verzekerd.