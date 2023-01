Is het schadelijk om je telefoon aan de oplader te laten hangen?

6 jan. 2023 - 12:40

Helaas incorrect. Het is niet goed voor de batterijcapaciteit om deze continu op 100% geladen (state of charge) te houden, dit geldt trouwens specifiek voor Li-ionbatterijen in telefoons en tablets. Voor andere type accu's kan het juist wel goed zijn om deze zo vol mogelijk te houden, voor bijvoorbeeld loodaccu's in een auto. Na verloop van tijd zal de capaciteit van Li-ion namelijk sterk afnemen als deze 100% blijft opgeladen. Na een jaar bewaren op 25 graden Celcius is de batterijcapaciteit vanzelf afgenomen tot slechts 80% van wat die oorspronkelijk was en uiteraard wordt het erger naarmate de tijd vordert. Hierdoor gaat een apparaat steeds minder lang mee op een volle acculading en dat is waar het artikel over gaat. Het advies is dus om zo min mogelijk helemaal tot 100% te laden om de capaciteit te behouden. Het ideale laadpercentage is rond de 40% om zo min mogelijk vanzelf maximale batterijcapaciteit te verliezen: na een jaar bewaren is er 96% over van de oorspronkelijke capaciteit. Daarom komen telefoons nieuw uit de doos met zoveel lading, dan zijn de batterijen niet meteen waardeloos als de telefoon na maanden of jaren eindelijk bij de consument belandt. Zie tabel 3: https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries Wat Frijters zegt is dus goed advies: door de lading tussen 15% en 80% te houden, wordt een groot deel van de batterij gebruikt, zonder dat deze onnodig veel capaciteit verliest.