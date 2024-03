Inkomen van bijna 100.000 euro nodig voor aankoop gemiddeld huis Gisteren • leestijd 2 minuten • 5119 keer bekeken • bewaren

Voor een gemiddelde woning in Nederland heb je een inkomen nodig van bijna 100.000 euro. Dat blijkt uit berekeningen van databedrijf Calcasa. Het maakt het hebben van eigen geld buitengewoon belangrijk bij de aankoop van een huis, stelt het bedrijf.

Eind vorig jaar lag de prijs van een gemiddelde woning op 452.000 euro. Om voor zo’n huis een hypotheek te krijgen, is volgens de nieuwe leennormen een jaarinkomen van 95.000 euro nodig. Het modale inkomen in Nederland is minder dan de helft daarvan: 44.000 euro. Dit betekent dat twee modale inkomens niet genoeg zijn om een gemiddelde woning te kopen.

“Onmogelijk voor eenverdiener om ertussen te komen”

De directeur van Calcasa, Tijs Pellemans, laat aan het AD weten dat dat de prijzen in de afgelopen tien jaar hard zijn gestegen. “Maar als je dat concreet maakt naar inkomensbedragen dan schrik je wel. Dit zijn gigantische inkomens. Voor een eenverdiener is het bijna onmogelijk ertussen te komen. Dit bevestigt meer dan ooit het belang van eigen geld, in de vorm van overwaarde of spaargeld.”

Verschillen tussen gemeenten groot

In een aantal gemeenten zijn de huizen nog enigszins betaalbaar. In Pekela, Heerlen en Kerkrade is het nog mogelijk om met een inkomen van 60.000 euro een gemiddelde woning te kopen.

In gemeenten als Amsterdam, Utrecht en Haarlem is dit heel anders. Daar moet je minimaal 100.000 euro verdienen om een gemiddelde woning te kopen. In Amsterdam is het erg moeilijk om er nog tussen te komen. De gemiddelde huizenprijs ligt daar op zes ton.

Verwachtingen weinig hoopgevend

De verwachtingen voor het komend jaar zijn weinig hoopgevend. Vorige week werd bekend dat de ING denkt dat de huizenprijzen nog met vijf tot acht procent zullen stijgen. Bovendien blijft de bouw van nieuwbouwwoningen aanzienlijk achter bij de doelstellingen die door de overheid zijn gesteld om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.