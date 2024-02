Huizenprijzen dreigen dit jaar vijf tot acht procent te stijgen

In het laatste kwartaal van 2023 lagen de lonen 6,9 procent hoger dan een jaar eerder. ING verwacht dat die stijging in 2024 wat afzwakt, maar dat de lonen wel blijven stijgen. Dit leidt tot een sterkere prijsstijging van de huizen dan tot dusver werd aangenomen.

Sinds juni zitten de huizenprijzen weer in de lift na een jaar van prijsdalingen. Ook de afgelopen maanden zijn ze gestegen. In januari van dit jaar gingen de huizenprijzen met 0,6 procent omhoog vergeleken met een maand eerder. In december waren de huizenprijzen met 0,8 procent gestegen en in november met 0,7 procent.