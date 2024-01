ING: "Vraag naar zonnepanelen is flink teruggevallen"

29 dec. 2023 - 13:52

In 2010 zijn er op ons dak zonnepanelen gemonteerd met behoud van de DOMME meter deze is zo intelligent dat hij terug draait als de zon schijnt, kosten toen € 10000, rendement op de bank ongeveer 2% rendement op het dak 10%, de maandelijks energie lasten gingen van € 120 naar € 30 dat is dus een besparing van € 1080, daar naast was ook nog subsidie van verschillend instanties plus de btw teruggave. Het is volgens mij toch nog verstandig om zonnepanelen te monteren gezien het rendement voor je geld op de bank. Wat we bespaart hebben gebruiken we nu om de hypotheek extra af te lossen boetevrij wel te verstaan.