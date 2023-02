ING: spaarders krijgen meer spaarrente

ING verhoogt de rente voor spaarders die bij de bank geld hebben gestald. Het gaat over een verdubbeling van de spaarrente vanaf maart 2023. De rente geldt voor particuliere spaarders bij het financiële concern. Rabobank heeft eerder ook al laten weten de spaarrente te verhogen.

Vanaf 1 maart 2023 zullen particulieren over de eerste 10.000 euro aan spaargeld een vergoeding van 0,5 procent ontvangen. Momenteel is dat slechts 0, 25 procent. Hierboven op zal de spaarrente 0,4 procent zijn, terwijl dat nu nog 0,15 procent is. De bank keert echter nog steeds geen rente uit bij een bedrag boven de 1 miljoen euro.