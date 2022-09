ING halveert aantal bankkantoren, 440 werknemers ontslagen 25-03-2021 • leestijd 1 minuten • 442 keer bekeken • bewaren

De ING gaat meer dan de helft van zijn kantoorpanden sluiten. Daardoor komen 440 werknemers op straat te staan. De reorganisatie komt bovenop ingrepen die vorig jaar al waren aangekondigd.

Het verdwijnen van de kantoren kost 240 mensen hun baan. Daarnaast ontslaat de ING nog eens 200 werknemers die zich bezighouden met advies aan klanten.

Servicepunten

Bij de kantoren die dichtgaan was er nog maar weinig toeloop van klanten, zegt ING. In totaal zullen er 69 bankkantoren verdwijnen en blijven er nog maar 59 over. Op veel plekken waar kantoren verdwijnen, zet het bedrijf nu in op servicepunten, die zijn te vinden in winkels als de Bruna en Primera.

De ontslagen medewerkers probeert ING nu zoveel mogelijk naar een nieuwe baan te begeleiden. Dat kan zowel binnen als buiten de bank zijn. ING telt in Nederland ongeveer 15.000 medewerkers. ANP