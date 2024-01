ING: elektrische auto nog niet in trek bij consument vanwege prijs

3 jan. 2024 - 17:08

Wanneer is het interessant. Als betaalbaar is bij een grote accu in de winter 500 km kunnen rijden met ca. 130 km/h en verwarming aan. De de degradatie van de accu minimaal is. Bij een defect de accu cellen te vervangen zijn. Als thuis accu functioneren bidirectioneel laden. Wegenbelasting normaal is. Het stroom verbruik in orde is. Supersnel laden mogelijk is. Brandgevaar verminderd is. Lekker snel is. Geen hoge of te lange of te brede of te zware auto is, C of D formaat. Hatchback Of te wel mooi is. Ook van binnen. AWD of achterwiel aandrijving. Geen of weinig Chinese product of onderdelen. De verzekering niet te hoog is of wordt ivm dure schades. En lange garantie op accu en motor. Er voldoet niet 1 betaalbare elektrische auto aan deze punten. Ze komen niet eens in de buurt. Porsche Audi komt misschien in de buurt van mooi. Maar niet met de andere punten. Dus ik wacht nog wel even.