ING compenseert creditcardhouders om te hoge rente: "Tot honderden euro's terug"

ING-betaalpas ter illustratie: de oplettende lezer heeft al gezien dat het een betaalpas betreft, en geen creditcard. © Foto betaalpas: Branko Collin via Flickr

Houders van een creditcard van ING hebben jarenlang te veel betaald over hun krediet. Via een compensatieregeling kunnen ze dat betaalde bedrag terugkrijgen. Als laatste grote bank komt ING daar deze week mee over de brug. Sommige klanten kunnen tot enkele honderden euro's terugkrijgen.

In 2020 deed het klachteninstituut Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) een uitspraak over rentes die niet meebewogen met de marktrente. Conclusie was dat banken te veel rente berekenden.

Als gevolg van deze uitspraak komt ING – met 8 miljoen particuliere klanten de grootste bank van Nederland – nu over de brug met een compensatieregeling.

Wanneer kom je in aanmerking voor compensatie?

Het gaat om creditcardhouders die tussen 2001 en 2021 een creditcard hebben gehad met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Afhankelijk van hun situatie komen ze in aanmerking voor compensatie.

Wel wordt er een ondergrens gehanteerd op basis waarvan wordt bepaald of klanten in aanmerking komen voor compensatie. Het verschil tussen de betaalde variabele rente en de marktrente moet 50 euro of meer zijn. Is het verschil lager? Dan val je buiten de boot.

De compensatie werkt als volgt. Vanaf 2001 wordt voor iedere maand het verschil berekend tussen A. wat je hebt betaald en B. wat je had moeten betalen. Dat kan voor iedereen verschillen. Sommige klanten hebben te veel betaald, anderen wellicht te weinig. Het AD stelt: "Is het verschil tussen de rente die jij hebt betaald meer dan de marktrente dan bij de start van het krediet, dan ontvang je over die periode compensatie. Is het verschil minder, dan wordt dit verrekend met het compensatiebedrag."

In het persoonlijke compensatievoorstel krijgen klanten die in aanmerking komen per jaar te zien op welk bedrag ze recht hebben. Ook de wettelijke rente (wat de schuldeiser mag rekenen) wordt vergoed en komt er bovenop. Als het totaalbedrag boven de 50 euro uitkomt, krijg je een individueel compensatievoorstel. Is dat lager, dan krijg je zoals gezegd niets.

Aanvaarden van het compensatievoorstel houdt automatisch in dat je akkoord gaat met de hoogte van het compensatiebedrag. Daardoor kun je in een later stadium geen klacht meer indienen over de variabele rente.

Compensatie varieert van "50 euro tot enkele duizenden euro's"

ING vertelt niet hoeveel klanten in aanmerking komen voor compensatie.

Wél heeft de bank naar eigen zeggen 180 miljoen euro gereserveerd voor de compensatieregeling. De bank geeft aan dat individuele compensatiebedragen tussen de 50 euro en 'enkele duizenden' euro's kunnen variëren.

Oordeel Kifid is bindend, ING moet compenseren

Volgens woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond was het niet eenvoudig om de compensatieregeling van de grond te krijgen: "Banken zijn er natuurlijk niet happig op om een fout toe te geven en mensen terugbetalen, dat kost natuurlijk geld. Maar we zijn blij dat ze nu gestart zijn met compenseren."

Volgens Spierenburg ging de bank niet direct akkoord met compenseren. Maar na de uitspraak van het Kifid resteert de bank geen andere keuze.

Het Kifid oordeelde dat consumenten hun krediet hadden kunnen aflossen met het te veel betaalde bedrag aan rente. Dat zou er uiteindelijk toe leiden dat ze minder rente hebben betaald. En ook dat geld hadden klanten kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen.

Andere banken compenseerden al eerder

ABN Amro begon in 2022 met het compenseren van klanten die te veel rente hebben betaald, en dat proces is inmiddels zo goed als voltooid. Alle klanten die in aanmerking komen voor compensatie, zijn gecompenseerd of hebben een aanbod ontvangen.

Rabobank was in december 2023 klaar met compenseren. SNS en Regiobank zijn in 2022 begonnen met het informeren van klanten.

Waarom is ING relatief laat? Volgens een woordvoerder van ING heeft het te maken met zorgvuldigheid, zo meldt het AD. "De berekeningen zijn complex en ING kiest daarbij voor zorgvuldigheid boven snelheid. De bank vraagt hiervoor geduld."

Volgens de woordvoerder hebben de eerste klanten ruim twee jaar geleden al voorstellen tot compensatie ontvangen. Pas deze maand waren de berekeningen voltooid en worden alle klanten die gebruikmaken van gespreid betalen met een creditcard van ING. Klanten worden in fases benaderd met een individuele compensatieregeling. Maar, zo stelt de woordvoerder: "Het kan zijn dat sommige klanten nog even moet wachten op hun compensatievoorstel."