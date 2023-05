ING: "Bijna drie keer zoveel horeca bankroet als jaar geleden"

Positieve ontwikkeling volgens ING is dat de consument in het eerste kwartaal per horecabezoek gemiddeld 7 procent meer spendeerde ten opzichte van een jaar eerder. De horeca profiteert er ook van dat er weer meer buitenlandse toeristen zijn. Voor heel dit jaar rekent ING dan ook op verdere verkoopgroei. Dit gaat waarschijnlijk deels nog om een herstel van de coronapandemie, aangezien de horeca in Nederland in de eerste twee maanden van vorig jaar nog met beperkingen te maken had. Vorig jaar was al sprake van een grote inhaalslag en dit jaar gaat er waarschijnlijk zo'n 3 procent meer aan bijvoorbeeld drankjes en gerechten over de toonbank.