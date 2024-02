ING, ABN Amro en Rabobank pleiten voor 'klimaatlabel' voor huizen

Vooral het energiezuinig maken van huizen is duur. Dit kost volgens Marieke Blom van ING tot 2050 elk jaar zo'n 1 procent van het bbp. In 2022 was het bbp ruim 53.000 euro per inwoner. "Uitgaven verdienen zich voor slechtere energielabels vaak terug via de energierekening en een hogere woningwaarde, maar dat doorzien is een hele kluif en mensen zien op tegen het gedoe. En een woning helemaal energieneutraal maken, is vaak niet rendabel", zegt ze.