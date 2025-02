In Kassa: Kwetsbare huurders hebben last van schimmel in de woning

Zaterdag 22 februari in Kassa (19.15, NPO2): Eén op de vier huurwoningen in Nederland heeft last van schimmel en vochtproblemen. Soms is dat zo erg dat de gezondheid van de bewoners erdoor wordt aangetast. Juist de meest kwetsbare bewoners die veelal in slecht geïsoleerde woningen met achterstallig onderhoud wonen, zijn hiervan de dupe.