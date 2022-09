In deze onverwachte producten vind je toegevoegde suikers 21-01-2021 • leestijd 3 minuten • 1584 keer bekeken • bewaren

In sommige producten zitten van nature suikers, in andere producten worden door fabrikanten suikers toegevoegd. Het eten van toegevoegde suikers kun je het best zoveel mogelijk beperken. Waar moet je rekening mee houden? En in welke producten zitten wel toegevoegde suikers, maar zou je dat niet verwachten? We vertellen het je hier.

Wat doet je lichaam met toegevoegde suikers?



Om te voorkomen dat je te veel suikers binnenkrijgt, geldt het advies: zorg dat je niet te veel toegevoegde suikers binnenkrijgt. Wie volgens de Schijf van Vijf eet, krijgt niet te veel suikers binnen. Je lichaam verwerkt alle soorten suiker, denk aan fruitsuikers, vruchtensuikers en toegevoegde suikers, op dezelfde manier. Dat betekent dat het één niet beter is dan het andere, stelt het Voedingscentrum , want alle suikers bevatten ongeveer evenveel calorieën. Deze suikers worden door het lichaam omgezet in glucose, wat je lichaam voorziet van energie.Om te voorkomen dat je te veel suikers binnenkrijgt, geldt het advies: zorg dat je niet te veel toegevoegde suikers binnenkrijgt. Wie volgens de Schijf van Vijf eet, krijgt niet te veel suikers binnen.

Misleidende suikerclaims

Dat je zoveel suikers binnenkrijgt, heeft onder andere te maken met de vele misleidende suikerclaims. Dit soort claims verdoezelen de aanwezige suikers, waardoor producten gezonder lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Zo staan op bepaalde producten bijvoorbeeld claims als ‘zonder geraffineerde suikers’, maar zitten er in die producten wel degelijk suiker . Dat komt doordat de producten gebruikmaken van alternatieven van suiker uit suikerbieten, zoals kokosbloemsuikers, agavestroop, siroop en fruitsap. Zoals we al eerder schreven, blijven deze suikers voor jouw lichaam hetzelfde als de gewone ‘suiker’.

In welke producten vind je toegevoegde suikers?

Toegevoegde suikers zijn dus helaas ‘doodnormaal’. Dat het in frisdrank, snoep en in soepen en sauzen zit, is de meesten wel bekend, maar het zit ook in allerlei andere producten waarin je dat niet direct zou verwachten. Zo zit het zelfs in light pindakaas, zoals we ook in dit artikel uiteenzetten , in het ó zo gezonde Yakult met ‘miljarden gezonde bacteriën’, en in broodbeleg als kipfilet, Kips Leverworst en Johma’s tonijnsalade suiker.

Ook de suiker die je toevoegt aan je koffie of de honing die je toevoegt aan je thee, worden gezien als toegevoegde suikers. Honing is een natuurlijke suiker, maar er bestaan ook veel misverstanden over. Want veel mensen denken dat het geen suiker bevat. Lees hier meer over honing.

Stevia als vervanger?

Wie graag wel een zoetere smaak wil in zijn of haar thee of koffie, zal dan nadenken over stevia ter vervanging van suiker of honing. Daarnaast zul je naar aanleiding van het bovenstaande wellicht op zoek gaan naar producten die gebruik maken van zoetstoffen, zoals stevia of aspartaam, in plaats van suikers, om te voorkomen dat je te veel suiker binnenkrijgt. Zuivere stevia is gezonder dan suiker, doordat de stof geen calorieën bevat en daardoor geen effect heeft op je bloedsuikerspiegel.

Volgens het Voedingscentrum zijn producten met zoetstoffen een goed alternatief voor suikerhoudende producten, bijvoorbeeld als je op je calorieën en suikerspiegel wilt letten. Echter, zoetstoffen leveren geen calorieën, maar de producten waarin de stof verwerkt zit wel. In het algemeen wordt namelijk maar een derde van de suiker in dit soort producten vervangen met zoetstoffen, meldt het Voedingscentrum. Dit is echter vaak niet het geval bij producten met aspartaam, omdat deze stof alle suiker in een product kan vervangen.

Bron: Consumentenbond, Kassa, Voedingscentrum

