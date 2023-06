Illegale abonnementen na proefpakket supplementen halt toegeroepen door ACM

De ACM zegt dat alleen waarschuwen in dit geval genoeg was om de misstanden te laten stoppen. Anders was bijvoorbeeld een boete nodig geweest.

Advertenties en websites voor zogenaamd "gratis" producten of diensten zijn vaak misleidend, stelt de ACM. Alleen in de kleine lettertjes wordt belangrijke informatie vermeld over vervolgzendingen en de kosten. Ook is vaak onduidelijk hoe je dure vervolgzendingen of een betaald abonnement kunt voorkomen. Dit mag niet. Consumenten zitten pas vast aan een abonnement als ze daar bewust ‘ja’ tegen hebben gezegd. Als zij ongewild iets krijgen toegestuurd of een dienst geleverd krijgen, mogen zij die houden en gebruiken zonder te betalen. Helaas weten veel consumenten dit niet. Zij voelen zich onzeker over hun rechten en worden onder druk gezet om toch te betalen, constateert de ACM.