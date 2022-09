#ikredhetnietmeer door de energiecrisis Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

De Energiecrisis raakt ons allemaal. In de afgelopen maanden hebben al 400.000 mensen enorme verhogingen van de energielasten gekregen, en in de komende maanden lopen nog eens duizenden mensen uit hun vaste contract en zullen dan een flinke verhoging krijgen.

Nederland heeft de hoogste energielasten van heel Europa en dat merken we allemaal. Niet alleen de energieleveranciers profiteren van de hogere prijzen, het legt ook de overheid geen windeieren. Een groot deel van de energielasten bestaat uit belastingen en hogere rekening betekent dus ook meer belastinginkomsten voor de overheid.

Europa pakt energiecrisis aan

Overal in Europa zie je diverse mogelijkheden om de energiecrisis aan te pakken. In Frankrijk is er een prijsplafond ingesteld, Spanje subsidieert de leveranciers om zo de prijzen te drukken en Duitsland heeft de energiebelasting verlaagd. Welke maatregelen werken het beste? En welke kunnen ook in Nederland snel worden uitgevoerd?

Moet de overheid dan kiezen voor maatregelen die voor iedereen voordeel opleveren, of moet ze toch kiezen voor maatwerk en vooral de minima en de mensen die acuut in de problemen met steunpaketten helpen. Hoe dan ook, stilzitten is geen optie.

#ikredhetnietmeer

Met onze campagne #ikredhetnietmeer willen we bij de politiek pijnlijk duidelijk maken dat mensen die onder de lage inkomensgroep vallen niet kunnen wachten op een maatregelenpakket ergens in 2023. Voor veel mensen zijn bijvoorbeeld de energierekening of boodschappenkosten simpelweg te hoog om rond te komen.