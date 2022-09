Doe mee met onze campagne #ikredhetnietmeer Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Met onze campagne #ikredhetnietmeer willen we bij de politiek pijnlijk duidelijk maken dat mensen die onder de lage inkomensgroep vallen niet kunnen wachten op een maatregelenpakket ergens in 2023. Voor veel mensen zijn bijvoorbeeld de energierekening of boodschappenkosten simpelweg te hoog om rond te komen.

Zoek jij tegenwoordig alleen nog de koopjes in de supermarkt, of ben je laatst geschrokken van een torenhoge energierekening? Maak je je zorgen over je financiële toekomst of die van je naasten en wil je meedoen met onze campagne? Dat kan op de volgende manieren:

Film jezelf verticaal waarin je jouw verhaal deelt en plaats deze op Twitter, Instagram of Facebook met de #ikredhetnietmeer.

waarin je jouw verhaal deelt en plaats deze op Twitter, Instagram of Facebook met de #ikredhetnietmeer. Verstuur ons je inzending via onderstaande link

Of stuur je video of verhaal naar ons via email: kassa@bnnvara.nl.

Let wel op : we willen deze video's gebruiken om de problemen onder de aandacht te krijgen in de politiek. Om de politici te confronteren willen wij de ingezonden video's en verhalen delen met de politiek en de rest van Nederland via onze uitzendingen en sociale media. Weet dus dat we jouw video eventueel hiervoor kunnen gebruiken!

Verstuur je inzending rechtstreeks via onderstaand formulier!