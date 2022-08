Huurwoningwebsites onduidelijk over hun diensten

Huurwoningwebsites zijn niet altijd duidelijk genoeg over hun diensten, zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zo is het voor woningzoekers die zich inschrijven op zo'n site niet altijd helder dat deze platforms alleen een zoekservice bieden en niet bemiddelen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: "Mensen die een huurwoning zoeken in de huidige krappe woningmarkt, maken gebruik van verschillende zoekmogelijkheden zoals huurwoningwebsites om een geschikte woning te vinden. Het is belangrijk dat deze websites duidelijk zijn over de dienst die zij aanbieden en consumenten niet misleiden. We hebben verschillende huurwoningwebsites hierop aangesproken en het onderzoek voor nu beëindigd."