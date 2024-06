Huurprijzen stijgen ruim 5 procent: "Nodig voor verduurzamen en bouwen"

De vereniging van woningcorporaties Aedes meldt dat huren van woningen van woningcorporaties per 1 juli met gemiddeld 5,1 procent stijgen. Volgens Aedes is dit nodig om de verduurzaming en bouw van nieuwe woningen te bekostigen.

Deze verhoging ligt net onder de wettelijk toegestane maximale huurverhoging van 5,3 procent. Wie nu een huurprijs van 600 euro per maand betaalt, is daardoor straks ongeveer 30 euro per maand meer kwijt. Huishoudens met een laag inkomen kunnen voortaan ook wel een hogere huurtoeslag krijgen.