De Wet betaalbare huur komt er: wat verandert er voor huurders?

Let wel: de regels gaan pas in op het moment dat er een nieuwe huurder in het huis komt. Iedereen die nu in een te dure huurwoning woont, krijgt dus niet plotseling een lagere huur. Als je na ingang van de wet verhuist naar een vergelijkbare woning, betaal je wel minder huur.

Het is de bedoeling dat de wet per 1 juli 2024 in moet gaan. De Eerste Kamer moet zich nog wel over de wet buigen. Wanneer dit gebeurt, is nog niet bekend. Als dezelfde partijen in de senaat voor stemmen als in de Tweede Kamer, zal de wet ook daar een meerderheid behalen.