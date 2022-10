Huishoudens volgend jaar duurder uit door tariefstijging netbeheerders

6 okt. 2022 - 15:37

Ach ja doe er in de lasten voor de burger nog maar een schepje bovenop. Als het niet om te huilen was lachte je je toch kapot. Zie op deze manier de zo gewenste energie transitie maar rond te krijgen, de al jaar en dag tot armlastige uitgeknepen burgers extreem op kosten blijven jagen. Dieper en dieper in de schulden worden gedwongen zelfs op het niveau van twee keer modaal en dan wordt nog verwacht dat dat je tomeloos gaat investeren in transitie. Halloooh Den Haagse idioten om te kunnen investeren moet de burger eerst kunnen sparen hoor, hoe moeilijk is het leipo's.