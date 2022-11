Hoogste eigen risico zorgverzekering steeds vaker gekozen

Steeds meer Nederlanders kiezen voor het maximale eigen risico bij hun zorgverzekering. In 2020 koos nog een kwart voor dat bedrag van 885 euro. Nu maakt bijna 40 procent van de mensen die keuze, meldt Independer.

De vergelijkingssite waarschuwt dat aan het besparen op de premie risico's zijn verbonden. Het laagste en standaard eigen risico bedraagt 385 op jaarbasis. Je kunt dit bedrag verhogen tot maximaal 885 euro. Dit kun je doen als je niet verwacht veel zorg uit de basisverzekering nodig te hebben. In ruil daarvoor krijg je een korting op de zorgpremie die kan oplopen tot 300 euro op jaarbasis.

Bas Knopperts van Independer raadt aan vooraf goed te overwegen of je een hoog eigen risico kan opbrengen, voor het geval je toch zorgkosten moet maken: “Kom je onverwacht in het ziekenhuis terecht voor een dure behandeling? Dan betaal je de eerste 885 euro zelf in plaats van de eerste 385 euro. Wel kun je vaak met de zorgverzekeraar een betalingsregeling treffen als je het geld niet meteen beschikbaar hebt."