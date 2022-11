Hoeveel is je auto waard? Zo bepaal je de inruilwaarde Vandaag • leestijd 4 minuten • 3365 keer bekeken • bewaren

Wat is de inruilwaarde van mijn auto? Dat is wat autobezitters zich afvragen als ze gaan uitkijken naar een andere. Je wilt immers wel een fatsoenlijke prijs krijgen voor je oude, zeker nu de prijzen van occasions op recordhoogte staan. Aan de hand van je kenteken kun je op internet al een stuk wijzer worden over de waarde van je auto. Hoe komt die waardebepaling tot stand? En hoe krijg je de beste inruilprijs als je bij de dealer binnenstapt? We zetten het voor je op een rijtje!

Er zijn diverse websites die een indicatie geven van de inruilwaarde van je voertuig. Je kunt het kenteken van je auto of het type, het bouwjaar en de kilometerstand invoeren en er rolt een bedrag uit. Sommige websites vragen geld voor deze dienst. Op andere websites kun je gratis zo’n waardebepaling opvragen, zoals bij de Bovag en ANWB.

ANWB laat veel factoren meewegen

Hoe gaat de ANWB te werk voor zijn zogeheten Koerslijst? “Wij laten op onze site de richtprijzen voor auto’s zien”, verklaart Menno Neeteson, autoexpert bij de ANWB. “Dit zijn gemiddelde taxatiewaarden. Dan gaan we uit van een auto in goede staat van onderhoud en met niet meer dan normale gebruikssporen.”

Diverse data verzameld om waarde van auto’s te bepalen

Om de prijzen te bepalen gaat de ANWB niet over een nacht ijs. “Wij verzamelen veilingprijzen, vraagprijzen op internet, biedingen en gerealiseerde verkoopprijzen. Dit is een continu proces”, aldus Neeteson.

“Daarnaast houden we periodiek enquêtes onder autobedrijven waarin we taxatiewaarden van auto’s opvragen.” De ANWB laat ook autohandelaren, leasemaatschappijen en autoveilingen commentaar geven op de verzamelde data en berekende prijzen voor auto’s. Zo rolt er een zo nauwkeurig mogelijke waarde uit, voor wie de online Koerslijst raadpleegt.

De waarde van je auto is afhankelijk van een reeks factoren

Heb jij de ANWB de Koerslijst ingevuld of via een andere site de waarde van je auto opgevraagd? Houd er dan rekening mee dat diverse praktische zaken de prijs positief én negatief kunnen beïnvloeden.

Zo gaat er uiteraard wat van de richtprijs af als je auto schade heeft of wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud. Ook het ontbreken van een reservesleutel of het onderhoudsboekje kunnen aanleiding zijn voor waardevermindering. Verder kunnen de uitvoering (basismodel of juist een dure variant?), de kleur aan de buiten- en binnenkant en de juiste opties (airco, cruise control, trekhaak etc.) een rol spelen bij de waardebepaling.

De kilometerstand wil ook nog weleens discussie geven, aldus de ANWB-expert. “De ene handelaar vindt het verschil tussen bijvoorbeeld 60.000 en 80.000 kilometer minimaal. De ander vindt een auto met 80.000 kilometer op de teller duidelijk minder waard dan een die 60.000 heeft gereden.”

Import soms een nadeel

Is je auto geïmporteerd? Dan bestaat ook de kans dat je er bij het inruilen minder voor krijgt, vooral als er geen historie van bekend is. In ons land wordt de kilometerstand van auto’s bijgehouden, dankzij de Nationale Autopas (NAP). Bij geïmporteerde auto’s geeft de RDW bij de tellerstand echter blijvend “geen oordeel” aan.

Kortom, er zijn heel wat zaken die van invloed kunnen zijn op de inruilprijs. Vaar dus niet blind op de waarde die je ziet als je deze online opzoekt. Het is een goede indicatie, maar het is geen garantie dat je dat bedrag er ook daadwerkelijk voor krijgt.

Hoe krijg je een goede inruilprijs?

Welke tips kunnen helpen om een goede inruilprijs te krijgen? Expert Neeteson van de ANWB raadt het volgende aan:

1 - Zorg voor een nette auto

Glanzende lak, een stofvrij en schoon interieur, een lege kofferbak en dashboardkastje en frisse motorruimte; het helpt allemaal om een goede indruk te maken. Ben je zelf niet zo’n held in het laten glanzen van je auto? Overweeg dan om te investeren in een professionele poetsbeurt.

2 - Geef duidelijke informatie over uitvoering en opties

Heeft je auto een goede audio-installatie? Meld dit dan en laat het horen. Dit geldt ook voor andere opties die op je auto zitten. Is de software van je navigatiesysteem up-to-date? Geef dat dan ook aan, of zorg voor een update voor je gaat inruilen.

3 - Zorg dat de documentatie op orde is

Een aantoonbare juiste kilometerstand (NAP) is van belang, net als alle (ingevulde) onderhouds- en instructieboekjes en minimaal twee autosleutels. Zeker voor jonge auto’s zal onderhoud door een merkdealer een meerwaarde hebben bij inruil, iets om al in het achterhoofd te houden bij ingebruikname van de auto. Zorg ook voor minimaal twee maanden APK. Onderhoudsfacturen die laten zien wat er uitgevoerd is, zijn zeker ook een pré.

4 - Vraag meerdere inruilprijzen op

Het is sowieso raadzaam om meer dan één offerte op te vragen voor je auto. Zo kun je ze naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Een goed bod kun je ook gebruiken om bij een andere dealer nog wat van de prijs af te krijgen.

Prijzen occasions in oktober op recordhoogte

Het afgelopen jaar zijn occasions steeds meer waard geworden. Oktober was volgens verkoopplatform Autoscout24 zelfs een recordmaand. Gemiddeld werd er 24.428 euro gevraagd voor een occasion. Dat is een stijging van ruim 16 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

“Inmiddels zijn we wel over de piek heen en zijn de prijzen weer wat aan het dalen”, zegt autoexpert Neeteson van de ANWB. “De hoge prijzen waren een gevolg diverse factoren. De belangrijkste? Er was veel vraag naar gebruikte auto’s en relatief weinig aanbod. Vooral de levering van nieuwe auto’s stagneerde door leveringsproblemen met halfgeleiders en chips. Ook leasemaatschappijen kregen geen nieuwe auto’s meer en besloten de bestaande vloot niet te verkopen maar te laten doorrijden."

Het tij lijkt volgens Neeteson dus gekeerd. Hij voorziet een daling in de prijzen van occasions. “Er is zwaar weer op komst. Consumenten zijn voorzichtig, dus handelaren zijn ook voorzichtig. Die willen niet een te grote voorraad hebben voor als de prijzen plots scherp gaan dalen. Als gevolg hiervan zien we de biedingen op auto’s nu sterk dalen. Vooral diesels zijn duidelijk minder waard.”