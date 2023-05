Goede voorbereiding of doomsday prepping? Alles wat je moet weten over noodpakketten • 22-04-2023 • leestijd 4 minuten • 15916 keer bekeken • bewaren

De overheid wil dat elk huishouden in Nederland goed voorbereid is in het geval van een ramp of calamiteit. Een cruciaal aspect van die voorbereiding is een noodpakket: een pakket van producten ergens in huis wat jou en de rest van je huishouden tot 48 uur moet kunnen voorzien van onder andere water, eten, licht en warmte. Veel verschillende webshops bieden kant-en-klare pakketten aan. Maar hoe goed zijn deze pakketten? En aan wat voor calamiteit moeten we denken?

Webshops bieden noodpakketten aan die variëren van 90 euro tot soms wel 1500 euro. Handig als je jaren in je kelder moet overleven, maar hoe aannemelijk is die kans? De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt dat die kans erg klein is. Zij zeggen dat je niet jarenlang hoeft te overleven, maar dat je uit kan gaan van 48 uur.

Wat moet er dan inzitten?

Het officiële advies van de overheid is om je eigen pakket samen te stellen. De kans dat je de meeste spullen op dit moment al in huis hebt is namelijk best groot. Welke producten moeten allemaal volgens de overheid in je pakket zitten?

Zaklamp, opgeladen powerbank en batterijen

Kopieën van identiteitsbewijzen en een lijstje met belangrijke telefoonnummers

Contant geld

Radio op batterijen of opwindbare radio, afgestemd op de regionale omroep

Kaarsen (of waxinelichtjes) en lucifers

EHBO-doos met gebruiksaanwijzing

Dekens om je warm te houden

Gereedschap (zoals hamer, zaag, kniptang)

Reservesleutels van huis en auto

Wc-papier, natte doekjes, zeep of desinfecterende gel, maandverband, tandpasta + tandenborstel

Fluitje

Drie liter water per persoon per dag en eten dat je lang kan bewaren, zoals bonen in blik

Kant-en-klare noodpakketten

Wanneer je geen zin hebt om het lijstje af te vinken, of na te denken over je pakket, bieden verschillende webshops daar de uitkomst. Voor een meerprijs versturen ze een kant-en-klare rugzak naar je huis met, naar verluid, alles erin dat je nodig hebt in het geval van nood. Kassa neemt de zin en onzin van vier verschillende pakketten van vier verschillende webshops onder de loep samen met urban survival expert Clemens Disch en zijn protegé, oud-Expeditie Robinson deelnemer Sylvana Ijsselmuiden.

Ook Stéphanie Bakker van het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement bekijkt de pakketten. Zij adviseert onder anderen de overheid hoe om te gaan met crisissituaties.

Deze pakketten hebben we getest:

‘Noodpakket in emmer’ van prepshop.nl ter waarde van €199

‘Rampenrugzak Geniaal Basis’ van rampenrugzak.nl ter waarde van €194

‘Denk Vooruit Noodpakket’ van noodrantsoen.nl ter waarde van €137

‘Noodpakket Premium’ van noodpakket.nu hebben wij kunnen bestellen voor €201,95. Echter is deze aankoopprijs tijdens de opnames verhoogd naar €275. Helaas heeft noodpakket.nu niet gereageerd op onze vragen.

De uitslag

De winnaar is het 'Noodpakket in emmer' van prepshop.nl. Als je je aan de overheidsadviezen houdt is dit simpelweg het meest complete pakket van de vier; er zit zelfs eten en water in! Toch zit er volgens ons testpanel niet voldoende water in: het advies is namelijk drie liter water per persoon per dag. Daarnaast moet je ook veel specialistische kennis hebben om een aantal producten te gebruiken waardoor het pakket vooral geschikt is voor survivalliefhebbers met ervaring.

Op de tweede plek het 'Noodpakket Premium' van noodpakket.nu. In dit pakket zit veel, heel veel. Misschien wel te veel. Meer dan zeven lampen, drie handgels en meerder regenponcho's. Het advies van Clemens luidt dan ook: haal wat van die spullen eruit en stop er bijvoorbeeld eten en water in. Daarnaast moeten we ook benoemen dat de aankoopprijs van het pakket is gestegen met €75 sinds de opnames met Clemens en Sylvana. Dat zal achteraf invloed hebben gehad op de beoordeling natuurlijk.

Dan het 'Denk Vooruit Noodpakket' van noodrantsoen.nl. Het grote pluspunt van dit pakket is dat er aan eten en water is gedacht, al is het water ook hier niet voldoende. Verder zitten er minder spullen in en ontbreken er een aantal producten die door de overheid worden aangeraden zoals dekens, desinfecterende gel of gereedschap.

Tot slot de 'Rampenrugzak Geniaal Basis' van rampenrugzak.nl. Net als bij het 'Denk Vooruit Noodpakket' ontbraken er hier een hoop spullen. Daarnaast zat er ook geen water of drinken in dit pakket. Wel waterzuiveringstabletten en een waterzuiveringsfles. Voor survivallers of kampeerders is dat handig, maar volgens Clemens moet je daarvoor veel specialistische kennis hebben. Verder geldt hierbij dat je niet zomaar elk water kunt zuiveren.

Wat voor ramp of calamiteit is aannemelijk?

Deze vraag weet Stéphanie Bakker van het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement ons te beantwoorden. Ook deze crisismanagementadviseur hebben we de kant-en-klare noodpakketten voorgeschoteld. “Je moet denken aan bijvoorbeeld het geen toegang hebben tot drinkwater of stroom”, verteld Bakker. “De overheid adviseert iedereen zich voor 48 uur te kunnen redden. De verwachting is dat de eerste hulp jou binnen die uren kan bereiken.”

Broodnodig of toch overdreven?

Een cruciaal onderdeel van je pakket is bijvoorbeeld water. Op het eerste gezicht lijken waterzuiveringstabletten, die in twee pakketten zijn inbegrepen, dan ook handig. “Als je het mij vraagt kun je ook wat flessen bronwater voor een paar euro inslaan”, zegt Bakker. Ook zit er een Firesteel bij, een metalen strijker waarmee je vonken, en dus vuur, kunt maken. “Dat kan natuurlijk ook met lucifers of een aansteker!”

Weet wat je in huis haalt

Het grootste advies dat Clemens en Sylvana geven is: weet wat je koopt. Vanuit het perspectief van een urban survival expert is een firesteel hartstikke handig, maar je moet natuurlijk wel weten hoe je hem gebruikt. De conclusie is dan ook in lijn met het advies van de overheid: stel je eigen pakket samen. Zo weet je precies wat je in huis hebt en je bent ook nog eens een stuk goedkoper uit!

Lees hier de reactie van rampenrugzak.nl