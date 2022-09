Het prijsplafond uitgelegd: dit is er over bekend Vandaag • leestijd 3 minuten • 1057 keer bekeken • bewaren

Om huishoudens te ontlasten komt er een prijsplafond op energie. Vanaf november zal er een maximumtarief gaan gelden voor stroom en gas. Goed nieuws voor veel huishoudens, maar er is nog de nodige onzekerheid over de exacte invulling. Hoe ziet het prijsplafond er precies uit? Wie hebben er voordeel van de lagere tarieven en wie niet?

Er is voorgesteld om een prijsplafond in te stellen voor gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik. Voor gas geldt het plafond voor 1200 m3, voor elektra is dat 2400 kWh. Boven dit gebruik geldt de ‘normale’ marktprijs.

Het plafond kan lager uitvallen dan nu is voorzien als blijkt dat de gas- en elektriciteitsprijzen zijn gedaald op moment van invoering, zo schrijft premier Mark Rutte als antwoord op vragen die partijen in de Tweede Kamer stelde.

Oude prijs ingevoerd

Het prijsplafond zorgt ervoor dat burgers, tot de aangegeven verbruiksgrenzen, de lagere tarieven betalen die golden voordat de oorlog in Oekraïne begon.

Voor de gasprijs gaat om maximaal 1 euro 50 per m3, en voor de stoomprijs om maximaal 0,70 cent per kWh. Deze bedragen zijn exclusief energiebelasting, ODE en btw. Wel kan het plafond voor gas maximaal verlaagd worden naar 1,20 euro per m3, aldus Rutte.

Hoe zit het met het prijsplafond bij stadsverwarming?

Niet iedereen heeft voordeel van het prijsplafond. Partijen in de Kamer en de Consumentenbond uitten flinke kritiek.

Mensen die gebruikmaken van stadsverwarming vallen tussen wal en schip. Deze huishoudens gebruiken restwarmte van bijvoorbeeld bedrijven, en maken dus geen gebruik van gas of elektriciteit.

Deze groep leek daardoor niet onder het prijsplafond te vallen zoals gepresenteerd op Prinsjesdag. Het is echter wél de bedoeling warmtenetgebruikers ook te laten profiteren van de maatregel. Op welke manier dat zal gebeuren, wordt door het kabinet uitgewerkt.

Hoe zit het met de warmtepomp?

Er ontstond niet alleen discussie over de stadsverwarming, maar ook over de mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Deze groep mensen verbruikt geen gas meer, maar heeft daartegenover dus wel een hogere stroomrekening.

Dat betekent dat voor een deel van de stroom (boven het prijsplafond) dus alsnog de hoofdprijs betaald wordt, waardoor de compensatieregeling deels aan hen voorbijgaat. Het is niet uitgesloten dat er voor deze groep alsnog een oplossing komt. Rutte zegt “dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met deze gevallen, om te realiseren dat de meeste huishoudens volledig onder het plafond komen en zekerheid krijgen over de energierekening.”

Energieplafond bij een vast contract?

Mocht je een vast contract hebben dan zijn er twee mogelijkheden: als de tarieven in je vaste contract boven het plafond uitkomen, dan geldt het energieplafond ook voor jou.

Liggen de prijzen in jouw contract dus boven de 1,50 euro per m3 en 0,70 cent per kWh? Dan betaal je tot een verbruik van 1200 m3 en 2400 kWh dus de plafondprijs, en daarbovenop betaal je het normale tarief in je contract.

Liggen de prijzen in jouw contract onder het energieplafond? Dan betaal je het normale tarief uit je contract.

Het prijsplafond voor MKB’ers

Er was veel te doen over een apart prijsplafond voor mkb’ers. Onder deze groep bevinden zich vaak energie-intensieve bedrijven zoals bakkers en slagers, die hun gas- en stroomrekening de afgelopen tijd erg hebben zien oplopen.

Het kabinet wil met een regeling ook midden- en kleinbedrijven tegemoet te komen. Er wordt gedacht aan een aparte subsidie voor energie-intensieve mkb’ers, maar volgens Rutte is het wel complex om dit tot uitvoering te brengen.

Wel noemt Rutte het in echt belangrijk dat zo’n regeling wordt ingevoerd, omdat “de bedrijven anders omvallen.” De komende weken zal hierover meer duidelijk worden.

Bron: ANP/Energievergelijk.nl