Het dure zorgstelsel: zorgpremie steeg sinds invoering met 61 procent

De premie voor de ziektekostenverzekering is sinds 2006 met gemiddeld 61 procent gestegen, berekende vergelijkingswebsite Pricewise. Sinds de invoering van het huidige zorgverzekeringstelsel ging de gemiddelde zorgpremie van 85,58 euro per maand naar 137,42 euro per maand volgend jaar.

Tot 2006 was er een zorgverzekeringstelsel waarbij mensen die minder dan een bepaald bedrag verdienden in het ziekenfonds zaten en mensen die meer loon kregen particulier verzekerd waren.

Sinds 2006 heeft iedereen dezelfde basisverzekering bij een van de commerciële zorgverzekeraars. Daarbovenop kunnen mensen kiezen voor een aanvullende verzekering.

“Basisverzekering bijna elka jaar duurder geworden”

Sinds de invoering van dat nieuwe stelsel is de basisverzekering vrijwel elk jaar duurder geworden, stelt Pricewise. Alleen in 2008 en 2014 was er een daling.

“Ook andere factoren dragen bij aan hogere premie”

Omdat de zorgkosten elk jaar toenemen, moet ook de verzekeringspremie omhoog. In 2023 zijn de vergrijzing, de toename van het aantal chronisch zieken en meer duurdere behandelingen en medicijnen belangrijke oorzaken voor de premiestijging, stelt Pricewise.

Ook hogere lonen in de zorg en hoge energiekosten spelen mee, aldus de prijsvergelijker.

Nominale zorgpremie is richtlijn van de overheid

De nominale zorgpremie is een richtlijn van de overheid die aangeeft welk bedrag verzekeraars zouden moeten vragen van hun verzekerden om de kosten te dekken. Volgend jaar bedraagt die 1649 euro of 137,42 euro per maand.

Verzekeraars kunnen daar echter van afwijken. De laagste basispremie is dan ook 122,95 euro per maand, terwijl de hoogste 156,50 euro per maand kost. ANP