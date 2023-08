Het beeldscherm van je tv of laptop schoonmaken? Zo pak je dat aan Vandaag • leestijd 3 minuten • 18221 keer bekeken • bewaren

Vieze spatten, vingerafdrukken, doffe plekken en stof… Een beeldscherm raakt na een tijdje als vanzelf zo vuil dat je er niet lekker meer tegenaan kijkt. Dan is het tijd om ‘m te schoon te maken. Hoe pak je dat aan zonder dat je kostbare tv of laptop beschadigingen oploopt? En heb je er een speciale reinigingsspray voor beeldschermen voor nodig, of kan het ook prima zonder?

Een laptop klap je vaak open en dicht waardoor je vingerafdrukken op het scherm achterlaat. Ook het beeldscherm van je tv of pc raakt ongemerkt vuil, ook al staat het maar te staan. Vieze plekken trekken op den duur stof aan, waardoor je na een tijdje naar een doffig beeldscherm zit te kijken. Dan is het hoog tijd om ‘m weer mooi helder en transparant te maken. Hoe pak je dat het beste aan?

Speciale sprays, gels, doekjes en foams: wel of niet gebruiken?

De Consumentenbond heeft een test gedaan met 18 verschillende speciale schoonmaakmiddelen voor beeldschermen van tv’s. Al met al voldeden de meeste reinigers wel en kregen ze een scherm best schoon. Toch zijn die speciale sprays, gels, doekjes of foams volgens het onderzoek geen absolute aanrader, omdat je simpelweg de klus ook prima zonder kunt klaren. “Bespaar geld en moeite en koop geen speciale schoonmaakmiddelen“, luidt de slotsom.

Hoe maak je een vuil beeldscherm dan weer spic en span zonder reinigingsproduct? Heel eenvoudig: met een doekje en een beetje water.

Men neme een microvezeldoekje

Belangrijk is dat je een doek neemt die zacht is, niet pluist en vuil goed opneemt. Een microvezeldoekje is hiervoor het meest geschikt.

Als er iets schoongepoetst moet worden, lees je overigens vaak: gebruik een microvezeldoekje. Waarom eigenlijk? Deze doekjes van polyamide en polyester houden vuil enorm goed vast, zonder het verder te verspreiden. Daarnaast zijn ze pluisvrij en zacht. Een voordeel is ook dat je ze kunt uitwassen in de wasmachine en daarna kunt hergebruiken. Let wel: gebruik geen wasverzachter, want die tast de vezels van het microvezeldoekje aan waardoor de werking achteruitgaat.

Schoonmaaktips beeldscherm: de ‘do’s & don'ts’

Hoe ga je te werk als je het doekje in de aanslag hebt?

- Zorg dat de laptop, het beeldscherm van je computer of de tv uitstaat. Haal de stekker voor de gelegenheid even uit het stopcontact. Heeft het apparaat net aangestaan? Laat het scherm dan even afkoelen.

- Het beste maak je het doekje waarmee je de klus klaart eerst even licht vochtig met kraanwater.

- Gebruik zeker geen schuurspons of borstel om hardnekkig vuil weg te krijgen. Gebruik ook geen toiletpapier of keukenpapier om een scherm schoon te maken. Een papierproduct op houtbasis kan krassen achterlaten op een scherm.

- Spuit geen water (of schoonmaakproduct, mocht je dit toch gebruiken) rechtstreeks op het scherm. Vloeistoffen die het apparaat binnendringen en achterblijven, kunnen tot defecten of zelfs elektrische schokken of brand leiden.

- Neem de licht vochtige microvezeldoek ter hand en maak met draaiende bewegingen onder normale druk schoon. Als je te hard drukt, kun je beschadigingen aan het scherm veroorzaken. Tref je een hardnekkig vuilplekje? Maak ook hier - maar dan wat langer - ronddraaiende bewegingen tot deze weg is.

- Schrik niet als je eerst wat strepen of vegen ziet verschijnen op het scherm. Het kan zijn dat je beeldscherm al even geen schoonmaakbeurt heeft gehad en veel vuil heeft aangetrokken.

Herhaal desnoods een paar keer de schoonmaakprocedure helemaal. Gebruik een nieuw doekje (of nieuwe doekjes) als het oude heel vies is geworden. Zeker met een 55 inch tv-scherm of groter, kom je waarschijnlijk niet uit met één enkel doekje.

- Ben je tevreden over het resultaat? Wacht tot het scherm helemaal droog is voordat je het apparaat weer aansluit en inschakelt.