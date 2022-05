HEMA stopt verkoop van onveilig spiraal-fietsslot na onderzoek Kassa

Winkelketen HEMA stopt tijdelijk met de verkoop van fietssloten met de naam 'spiraalslot’' Ook voeren ze een kassablokkade in. Het gaat hierbij om zowel de rode als zwarte variant. Het bedrijf wil de kwaliteit en betrouwbaarheid van de sloten nader onderzoeken.

Kassa ging langs bij negen verschillende filialen van Hema. Bij vier van deze filialen was het mogelijk om een slot met een andere sleutel te openen. In de meeste gevallen ging het om éénrichtingsverkeer, waarbij sleutels van slot A wel werken bij slot B, maar niet andersom.

In 2017 werd HEMA ook al op de vingers getikt in een uitzending van Kassa . Eén op de zes sloten met de naam ‘ketting met slot’ bleek toen te openen met de sleutel van een ander slot.

Sommige sleutels openden maar liefst drie of meer sloten. Eén slot kon de redactie met maar liefst dertien andere sleutels openen.

Volgens HEMA is geen enkel slotcilinder uniek. "Een klasse 1 slot zou minder variaties sleutelcodes- en cilinders hebben dan een klasse 2 of 3 slot, maar je hebt het dan nog steeds over minimaal duizend variaties", aldus een woordvoerder.