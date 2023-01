Helmplicht snorfietsers en hogere verkeersboetes: wat verandert er nog meer in 2023? Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

We hebben eerder aandacht besteed aan de veranderingen met betrekking tot toeslagen en belastingen die in 2023 effect zullen hebben op je portemonnee. Dat zijn echter niet de enige zaken die gaan veranderen. Traditiegetrouw worden er in een nieuw kalenderjaar nog meer aanpassingen doorgevoerd. Welke dat zijn? Een selectie ervan vind je hieronder.

Snorfietsers moeten een helm op

Voor de gebruikers van bromfietsen en -scooters is dit niks nieuws, maar ook snorfietsers zullen er nu aan moeten geloven: vanaf 1 januari wordt het dragen van een helm ook voor hen verplicht. Het gaat om een goedgekeurde bromfietshelm of een speedpedelec-helm. Wie zich niet aan de regel houdt, riskeert een boete van 100 euro.

Ben je benieuwd welke helm hiervoor het meest geschikt is? De ANWB heeft er een handig overzicht voor.

Identiteitsbewijs of paspoort aanvragen word duurder

Het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs of paspoort zal in 2023 iets duurder zijn. Een id-kaart voor personen onder de 18 jaar kost nu 36,98 euro en gaat volgend jaar maximaal 37,99 kosten. Voor personen boven de 18 jaar kost het aanvragen van de kaart volgend jaar 70,38 euro in plaats van 68,53 euro.

Het aanvragen van een paspoort gaat voor personen onder de 18 jaar maximaal 58,89 kosten in plaats van 57,34 euro, en voor personen boven de 18 jaar gaat het document maximaal 77,87 kosten in plaats van 75,82.

Verkeersboetes gaan omhoog

Zoals elk jaar stijgen ook de prijzen van verkeersboetes en snelheidsovertredingen weer mee met de inflatie. Boetes van meer dan 450 euro stijgen niet mee, omdat deze boetes dan onder het strafrecht zouden vallen.

Waar bellen achter het stuur je in 2022 bijvoorbeeld nog 350 euro kostte, bedraagt de boete in het nieuwe jaar 380 euro. En wie al fietsend even een appje stuurt, riskeert in 2023 een bekeuring van 150 euro. Dat is 10 euro meer dan in 2022.

Roetfiltertest wordt onderdeel van apk

Vanaf 2023 moeten alle dieselvoertuigen die een roetfilter moeten hebben elk jaar de roetfiltertest ondergaan en doorstaan. Deze zal onderdeel worden van de jaarlijkse algemene periodieke keuring (apk). Het gaat in totaal om zo’n 1,2 miljoen voertuigen. Het achterliggende doel is om de uitstoot van het schadelijke fijnstof omlaag te brengen.

Btw op zonnepanelen van 21 naar 0 procent

Het btw-tarief op zonnepanelen gaat omlaag van 21 naar 0 procent. Dit nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. De regeling zorgt ervoor dat de btw niet meer teruggevraagd hoeft te worden bij de Belastingdienst.

Beide ouders automatisch ouderlijk gezag

Wordt er een kind geboren en erkennen allebei de ouders hem of haar? Dan krijgen zij beiden automatisch ouderlijk gezag. Zij hoeven dus niet langer naar de rechtbank om een verzoek daartoe in te dienen. Als de ouders een uitzondering op deze regel zouden willen, kan dit aangegeven worden tijdens de erkenning van het kind.

Misleidende ‘van-voor’-prijzen vanaf 1 januari verboden

Vanaf 1 januari is het officieel verboden om misleidende ‘van-voor’-prijzen te gebruiken. Eerder was het voor winkels nog mogelijk om hun prijzen te verhogen, zodat ze de verlaging van de prijs daarna als korting konden bestempelen. Volgens de nieuwe regels geldt dat de prijs waar de korting af gaat, de laagste prijs is in de afgelopen dertig dagen.

Subsidie beschikbaar voor elektrische voertuigen

Vanaf 1 januari kunnen particulieren weer een elektrische auto met subsidie aanschaffen. Of het hier dan om een nieuwe, tweedehands, koop of private leaseauto gaat, maakt niet uit.

Voor een nieuwe auto geldt een subsidiebedrag van 2950 euro, voor een gebruikte auto is dat bedrag vastgesteld op 2000 euro. Meer weten? Kijk op de RVO-site.

Overslaan tijdvak voor STAP-budget

Het populaire STAP-budget, een subsidie van 1000 euro die aangevraagd kan worden voor het volgen van een cursus, training of opleiding, was voorgaande jaren binnen een mum van tijd verdwenen. Er kwam echter ook veel kritiek op, zo zouden veel opleidingen niet voldoen aan kwaliteitseisen en werd er regelmatig misbruik gemaakt van het geld.

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan, omdat er maatregelen worden getroffen die misbruik en oneigenlijk gebruik van het geld terug moeten dringen. Er wordt ook gezorgd dat scholing die niet aan de voorwaarden voldoet, toch subsidie ontvangt. Deze maatregelen hebben echter meer tijd nodig, vandaar dat besloten is het aanvraagtijdvak over te slaan.

Op dinsdag 28 februari kan het budget weer worden aangevraagd.

Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Ben je ziek geworden doordat je met gevaarlijke stoffen hebt gewerkt? Vanaf 1 januari kun je daarvoor een eenmalige tegemoetkoming aanvragen via de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De regeling geldt voor longkanker door asbest, allergische astma en schildersziekte (CSE).

Schoner drinkwater voor iedereen

Van deze maatregel zul je misschien niet direct iets merken, maar op 12 januari wordt er Europese regelgeving van kracht die nieuwe eisen stelt aan het water dat uit de kraan komt. Er komt een betere monitoring op stoffen die een mogelijk probleem kunnen zijn voor de drinkwaterkwaliteit.

Daarnaast wordt de aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen beter in de gaten gehouden op locaties waar veel kinderen zijn. Verder wordt de kennis over legionella uitgebreid, om zo de risico’s daarop te verkleinen.

Bron: de Rijksoverheid/ANP