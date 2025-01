Heb je een 'slapend' mobiel of internetabonnement? Dan ben je duurder uit

Huishoudens die voor relatief lage internetsnelheden betalen, zijn gemiddeld duurder uit dan huishoudens met sneller internet:



- Voor een internetabonnement in de laagste snelheidscategorie (onder de 100 Mbps) betalen klanten gemiddeld 44 euro per maand.

- Dat is meer dan wat klanten gemiddeld betalen voor internetsnelheden tussen de 100 – 250 Mbps. Die betalen namelijk 38 euro.

- Huishoudens met nog sneller internet,van 250 tot en met 750 Mbps, betalen maandelijks gemiddeld 41 euro.



- En juist in de groep mensen met het langzaamste internet (onder de 100 Mbps) hebben de meeste consumenten een ‘slapend’ contract , waardoor zij niet profiteren van de kortingen die gegeven worden aan consumenten met een actief contract.



Hoe kun je een voordeliger contract krijgen voor internet, tv of mobiele telefonie?



- Na de eerste contractperiode loopt je abonnement automatisch door. Vanaf dat moment mag je per maand opzeggen. Dat is ook het moment om te vergelijken en over te stappen naar een voordeliger abonnement dat voldoet aan jouw wensen.

- Wat je ook kan doen is na je eerste contractperiode actief contact opnemen met je provider en vragen of het mogelijk is om een nieuw contract af te sluiten met korting. Daarvoor moet je dus wel zelf in actie komen. Providers behouden je graag als klant en vaak zijn er wel mogelijkheden om een nieuw contract uit te onderhandelen waarvoor je niet het volle pond betaalt.

- Kortom: als je telkens na afloop van de oorspronkelijke contractperiode alert blijft, kun je op jaarbasis flink besparen op je abonnementskosten.