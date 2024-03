Groene aanslag op de tegels in je tuin? Zó kun je dat verwijderen theme-icon Natuur • Vandaag • leestijd 6 minuten • 4808 keer bekeken • bewaren

Op deze tegels bevindt zich een flinke hoeveelheid groene aanslag © Kassa

Het voorjaar is in aantocht en het weekend staat bovendien voor de deur. Het aardige lentezonnetje en de aangename temperaturen maken dat het voor velen een goed moment is om wat hoognodige karweitjes in de tuin te doen. Het verwijderen van groene aanslag op de tegels, bijvoorbeeld. Maar hoe pak je dat het beste aan? En wat moet je vooral niet doen? Lees onze tips!

In de herfst en in de winter wordt de tuin over het algemeen niet vaak recreatief gebruikt. Het is niet alleen vroeg donker, het is bovendien vaak koud en nat. Er is in de herfst en winter doorgaans ook weinig reden om veel tijd in de tuin door te brengen, en mede daardoor komt ook het onderhoud van de tuin in deze periode vaak op een wat lager pitje te staan.

Maar de mossen en algen die op jouw tuintegels groeien, gedijen juist bij deze omstandigheden. De combinatie van donkere dagen, regen, vocht en weinig zonneschijn zorgen ervoor dat jouw tegels minder kans krijgen om te drogen, en daardoor krijgen de mossen en algen ruimschoots de gelegenheid om zich aan jouw tegels te hechten.

Nu het voorjaar zich aandient, is het dan ook tijd om de tegels weer te ontdoen van deze groene aanslag. Maar hoe? En wanneer precies? Daar gaan we het nu over hebben.

Wanneer moet je de groene aanslag weghalen? Bekijk het weerbericht!

Er is niet echt een vaste datum, het één en ander is daarentegen wél afhankelijk van de weersomstandigheden. Als je aan de slag gaat in de regen en de kou, heeft het namelijk niet zo veel zin.

Je kunt het beste wachten op een periode van drie aaneengesloten dagen waarop het niet regent. Als de zon schijnt, is het helemaal mooi. Tot slot is de temperatuur overdag idealiter minstens een graad of 10.

Is er sprake van deze weersomstandigheden? Dan zullen jouw tegels snel drogen en krijgen de algen en het mos geen kans meer om te groeien.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

Mos heeft zich aan de tuintegels gehecht © Kassa

Wat moet je niet doen om groene aanslag te verwijderen?

We bespreken eerst een paar dingen die je vooral niet moet doen als je aan de slag gaat in de tuin.

Gebruik géén hogedrukspuit

Het is misschien verleidelijk om een hogedrukspuit te gebruiken: dat is immers snel en efficiënt. En hoewel dat niet eens onwaar is, heeft het gebruik van een hogedrukreiniger wél bepaalde nadelen.

Zo kun je jouw tegels ermee beschadigen. De toplaag kan poreuzer worden door de kracht waarmee het water op de tegels wordt gespoten. Ook kan het oppervlak ruwer worden.

Je krijgt je tegels er dus weliswaar mee schoon, maar doordat de tegels poreuzer worden, krijgen mossen en algen juist nog meer de kans om zich aan de tegels te hechten. Op de lange termijn maak je het probleem dus alleen maar groter.

Gebruik géén azijn, chloor of bleek

Her en der valt te lezen dat je azijn goed kunt gebruiken om de groene aanslag te verwijderen. Dat is een slecht idee en het is bovendien verboden. Het RIVM stelt: "Het gebruik van azijn tegen onkruid en groene aanslag kan een risico vormen voor mens en milieu."

Wel zijn er middelen te koop met azijnzuur die particulieren mogen gebruiken op verharde delen van de tuin. Dat zijn middelen met een lage concentratie aan azijnzuur, en deze middelen zijn veilig voor gebruik zolang de gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd.

Hogere concentraties azijn zijn schadelijk voor je tuinbodem: zowel planten als dieren gedijen er niet goed bij. Ook is azijn weinig effectief tegen groene aanslag.

Wellicht een schot voor open doel, maar ook het gebruik van chloor en bleekwater valt absoluut niet aan te raden. Dit eveneens vanwege de schadelijke effecten op het milieu en op de tegels zelf.

Gebruik géén (strooi)zout

Ook het gebruik van strooizout is geen goed idee. Het is simpelweg niet geschikt voor het bestrijden van algen en mos. Wél loop je het risico dat je je tegels beschadigt doordat het zout zich invreet en voor vlekken kan zorgen.

Zout heeft bovendien een nadelig effect op het bodemleven. Het gebruik van te hoge concentraties zout kan ervoor zorgen dat planten niet goed meer groeien: als er zout in de bodem belandt, kan het zout water aantrekken. Dat gaat ten koste van planten.

Gebruik géén soda

Baking soda is een agressief schoonmaakmiddel dat soms wordt toegepast op tuintegels. Maar ook dit is een afrader. Daar zijn verschillende redenen voor.

Zo werkt soda slechts kort, dus de aanslag komt snel weer terug. Er is namelijk ook geen sprake van een preventieve werking. Baking soda is bovendien schadelijk voor planten, gras en bomen, en ook daarom is het gebruik in de tuin niet aan te raden.

Tot slot kan het gebruik van baking soda voor schade aan de tegels zorgen. Niet doen dus.

Gebruik géén Biotex of waspoeder

Ja, er zijn mensen die Biotex of waspoeder gebruiken om groene aanslag te verwijderen. Deze middelen zijn daar simpelweg niet voor bedoeld. Bovendien kunnen deze middelen leiden tot schade, zoals verkleuringen. Ook in dit geval geldt dat deze middelen niet goed zijn voor de bodem.

Maar dat is niet alles. Het risico bestaat dat Biotex of waspoeder een onzichtbare, gladde laag achterlaat. Daardoor neemt het risico op valpartijen toe.

Wat kun je dan wél doen tegen groene aanslag op de tegels?

Na bovenstaande opsomming vraag je je wellicht af wat je dan wél kunt doen tegen de groene aanslag. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop je deze aanslag te lijf kunt gaan. We bespreken er een aantal.

Gebruik heet water en groene zeep

Een effectieve manier om de groene aanslag te verwijderen is door aan de slag te gaan met heet water en groene zeep.

Over groene zeep wordt weleens beweerd dat dit 100% milieuvriendelijk en volledig biologisch afbreekbaar is, maar volgens EU-regelgeving moeten alle oppervlakteactieve stoffen in was- en schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar zijn. Een bewering als 'biologisch afbreekbaar' betekent dus niet per definitie 'niet schadelijk voor het milieu'.

Milieu Centraal stelt: "Het is niet te zeggen of een schoonmaakmiddel op basis van plantaardige grondstoffen beter is voor het milieu dan een product op basis van aardolie. Hetzelfde geldt voor zeep. Gebruik van verschillende grondstoffen veroorzaakt namelijk verschillende soorten milieubelasting."

Maar goed, effectief is het wel. Vul een emmer met heet water en los er wat groene zeep in op. Doe er niet te veel zeep bij, want dat kan voor vlekken zorgen. Gooi de emmer leeg over de bestrating waar groene aanslag op zit en smeer het uit met een bezem. Laat het mengsel kort intrekken. Vervolgens kun je de boel vrij eenvoudig schoon schrobben.

Gebruik zand

Je kunt zand gebruiken om de groene aanslag te verwijderen. Dat doe je door een laagje zand over de tegels te strooien en het vervolgens te besproeien met water waar wat afwasmiddel in zit.

Het zand fungeert als een soort schuurpapier, waardoor mos en algen met groot gemak los komen. Dat gebeurt als je de tegels gaat schrobben met een harde bezem. Tot slot is het slechts nog een kwestie van het wegscheppen van resterend zand en je terras is weer als nieuw.

Let wel op: het is niet aan te raden om dit te doen op terrastegels met een gladde toplaag. Dit vanwege het risico op krassen en schade.

Borstel en warm water

Je kunt ook aan de slag met een borstel en een emmer warm water. Dit is alleen wel erg arbeidsintensief en tijdrovend, zeker als je een groot oppervlak moet reinigen. Kwestie van zelf inschatten of dit in jouw situatie efficiënt is.

Verminder het aantal tuintegels

Deze tip is niet voor iedereen even praktisch of haalbaar: als jij een woning huurt, kun je beargumenteren dat het niet zinvol is om veel geld te investeren in het aanpassen van de tuin. Maar je kunt overwegen om (een deel van) de tuintegels te vervangen door alternatieven, zoals gras.

Bijkomend voordeel is dat meer groen in jouw tuin ervoor zorgt dat de tuin in de zomer koeler wordt. Ook is het goed voor de biodiversiteit.