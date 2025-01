Graf kost gemiddeld een tientje per maand 16-01-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een graf in Nederland kost gemiddeld zo'n 10 euro per maand. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), dat woensdag werd gepubliceerd. Nabestaanden zijn op particulieren en gemeentelijke begraafplaatsen het minst kwijt in Groningen, het meest in Noord-Holland.

In Nederland zijn er twee soorten graven, waarbij het particuliere graf verreweg het meest voorkomt. Dat zijn graven waarin de familie bepaalt wie erin begraven wordt en voor welke tijd. Zo'n graf kost gemiddeld in Nederland 124 euro per jaar. Een Gronings graf is met 78 euro het goedkoopst, in Noord-Holland ben je 195 euro kwijt aan een particulier plekje op een begraafplaats. Er bestaan overigens ook particuliere graven voor twee personen, die zijn wat duurder. Het tweede type, het algemene graf, is een stuk goedkoper met 100 euro per jaar. In zo'n graf kunnen maximaal drie overledenen worden begraven die onbekenden van elkaar zijn. Het onderzoek is gedaan onder leden van de LOB. Samen verzorgen de leden een derde van alle begrafenissen in Nederland, zo'n 20.000 per jaar.

ANP