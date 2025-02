Goudprijs historisch hoog, maar inkopers blijken niet goudeerlijk Vandaag • leestijd 5 minuten • 2572 keer bekeken • bewaren

© beeld Kassa

De goudkoers staat historisch hoog. Zelfs zó hoog, dat je nu misschien wel meer geld krijgt voor je gouden sieraad dan dat je er voor betaalde toen je het kocht. De juwelier en het goudwisselkantoor kopen je gouden spullen in. Waar moet je op letten voordat je deze kostbaarheden verkoopt? En hoe weet je of je een eerlijke prijs krijgt?

Kassa gaat ‘mysterieshopping’

Kassa ging met drie gouden sieraden langs bij zes plekken in Nederland waar goud wordt ingekocht. Dit deden we als ‘mysterieshoppers’, dus we maakten ons niet kenbaar als Kassa-redactie.

Zouden goudinkopers die vanuit een goudbus op een plein opereren een betere prijs bieden dan de winkels en goudwisselkantoren? We namen de proef op de som.

Hoe wordt de goudprijs berekend?

De koers staat nu op maar liefst 90.000 euro voor een kilo goud. Maar de goudprijs kan per minuut veranderen. Hoe moet zo’n goudinkoper de prijs voor ieder sieraad afzonderlijk berekenen?

Eerst moet hij bepalen hoeveel zuiver goud er in het sieraad zit. Dat is het karaat. De norm voor de goudkoers is 24 karaat: 99,9% goud. De meeste sieraden zijn 14 karaat, dat 58,3% puur goud bevat. De prijs is dan ook 58,3% van de actuele goudkoers. Het karaat bepaalt de goudinkoper met een spectrometer. Met een nauwkeurige weegschaal bepaalt hij daarna het gewicht van het sieraad.

En dan maakt hij een rekensom: gewicht maal het karaat, maal de goudkoers, is de taxatiewaarde van het goud. Dat is natuurlijk niet de prijs die hij ervoor betaalt, want hij moet er zelf ook nog wat aan verdienen.

Goudexpert taxeert waarde van onze sieraden

Goudinkoopkantoor Klumpers is vanwege zijn transparante werkwijze een begrip. Niet alleen bij de consument maar ook bij branchegenoten. Klumpers publiceert dagelijks de exacte actuele goudkoers voor sieraden en zet die ook online.

Goudexpert Klumpers taxeert voor ons de drie sieraden. Dat doet hij met een spectrometer waarmee hij het exacte karaatgehalte kan bepalen. De koers van fijngoud die dag is 88.000 per kilo. Dat is dus de prijs voor 24 karaat fijngoud en dat is 99,9% goud.

1 - Een witgouden trouwring. Taxatiewaarde:14 karaat goud, 4.5 gram = 205,65 euro.

2 - Een bijzondere broche. Taxatiewaarde; 23 karaat goud, 11,3 gram = 874 euro.

3 - Een antiek 19e-eeuwse Jasseron collier. Bijna puur goud, 22 karaat, 31,2 gram = 2.235 euro.

Het bedrag dat deze firma aan de consument zou uitbetalen aan de balie bedraagt 3.314 euro.

Hoe verlopen de taxaties?

Kassa gaat langs bij het Goudwisselkantoor. In heel Nederland hebben ze 150 locaties waar je je goud kan inbrengen, laten taxeren en verkopen. Naast winkels zijn er ook Goudbussen van het Goudwisselkantoor.

We beginnen bij het Goudwisselkantoor in Rotterdam. De medewerker gebruikt alleen een weegschaal, geen spectrometer. Het biedt 1.700 euro voor alle sieraden. Dat is 1.700 euro minder, bijna de helft van de taxatiewaarde van 3.314 euro.

Daar krijgen we anderhalf uur later bij de goudwisselbus nog maar 1245 euro voor. Ook hier geen spectrometer. Dezelfde firma geeft op twee verschillende locaties andere prijzen met een verschil van maar liefst 475 euro en ook nog eens 2.069 euro onder de taxatiewaarde.

We gaan ook langs bij juwelier Van Andel. We komen niet verder dan een schatting van het karaatgehalte, zonder spectrometer. De winkelier wil de sieraden meenemen naar een achterkamertje. Wij willen dat onze sieraden in het zicht blijven en zeggen dat tegen de juwelier. Hij is wel zo vriendelijk om een schatting te maken. Die schatting komt op 1.500 euro, 1.814 euro minder dan de taxatiewaarde.

Onze volgende stop is de goudinkoper MaxGoud. Zij adverteren sinds jaar en dag en stellen dat ze de hoogste prijs bieden en dat Kassa dit eerder heeft getest. Dit is de enige inkoper die ook gebruik maakt van een spectrometer, het apparaat waarmee je het karaat kunt vaststellen. MaxGoud komt dan ook op aanzienlijk hogere prijzen uit: 2.703 euro bij elkaar.

Allerlaagste taxaxtiebedrag slechts 900 euro

Juwelier Van Moorsel heeft een winkel en een Goudgeldbus. In de winkel biedt ze ons 2.052 euro, dat is 1.262 euro onder de taxatiewaarde. Maar als we onze sieraden in de bus laten taxeren dan krijgen we er slechts 900 euro voor. Dit is het allerlaagste bedrag dat wij voor onze sieraden krijgen.

Onze goudexpert biedt 3.314 euro en als we dat vergelijken met deze goudinkoopbus dan geeft deze maar liefst 2.414 euro minder. Oftewel 73% (!) lager dan de taxatiewaarde.

Bekijk alle taxaties die Kassa ontving in dit document (pdf.)

Kent de goudinkoop wel of geen toezicht?

Is de in- en verkoop van goud een vrije, niet gereguleerde markt? Of moeten deze inkopers zich aan wettelijke regels houden? Die vraag stelden we aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder consument en markt.

Saskia Bierling van ACM zegt dat goud in- en verkoop een vrije markt is, zonder vaste inkoopprijs. De verkoper of consument moet dus zelf de boer op om de beste prijs te krijgen. Er wordt geen toezicht gehouden, maar de wettelijke consumentenbescherming is wel toepassing.

Misleiding is verboden

Jurist Charlotte Meindersma van Charlotte’s Law vertelt wat er wel en niet mag in de wereld van de goud inkoop. “Onjuiste informatie geven, zoals zeggen dat een sieraad 18 karaat is, terwijl het eigenlijk 22 karaat is, of vertellen dat de ring 3 gram in plaats van 4,5 gram weegt, is misleiding. Je neemt als verkoper immers op basis van die informatie de beslissing of je akkoord gaat met de voorgestelde prijs. Op basis van verkeerde informatie neem je een andere beslissing dan als je de juiste informatie had gehad.”

“Misleiding is een oneerlijke handelspraktijk en dat is verboden”, geeft Meindersma aan. “Je hebt dan recht op een extra vergoeding of je kunt de koop ontbinden, waarbij je de sieraden terugkrijgt en geld terug moet geven.”

Reacties goudinkopers

Natuurlijk vroeg Kassa de goudinkopers bij wie wij langs zijn gegaan om een reactie.

Juwelier Van Moorsel - Goudgeldbus

“Heel fijn dat uw vriendelijk ontvangen en geadviseerd bent door ons in de winkel. Dat is ook waar wij voor staan. Uw ervaring in de Goudgeldbus is vervelend. Wij zullen dit bespreken met onze desbetreffende medewerker.”

Lees de uitgebreide reactie van Van Moorsel (pdf.)

Goudwisselkantoor, Goudbus en winkel

"Onze medewerkers taxeren onafhankelijk de inkoopwaarde op basis van verschillende aspecten en eigen inschattingen (…) We hechten er waarde aan dat de inkoper de klant niet onder druk zet om te verkopen", laat het Goudwisselkantoor weten.

"Verschillen [in taxaties] ontstaan door de inschattingen van de medewerkers. Maar uiteraard ook door 'het loven en bieden', wat veel klanten graag willen."

"Karaatgehalte wordt door ons naar eer en geweten getest. Als er in dit geval niet adequaat is doorgetest op 14 en 18 karaat, betreuren we dat."

"Los van de waarde die wordt geboden, willen we dat men met een prettig gevoel bij ons komt en netjes wordt behandeld. We zijn ervan overtuigd dat we met ons fijnmazig netwerk van locaties en de veilige en menselijke omgeving veel tevreden klanten hebben."

Lees de uitgebreide reactie van het Goudwisselkantoor (pdf.)

Juwelier Van Andel

"Wij mochten geen test (taxatie) doen of de sieraden wegen voor exacte prijsindicatie, daar mevrouw zei ‘u mag het niet testen, daar het anders beschadigd wordt’."

"U zult begrijpen dat als u dit uitzendt, u aangeklaagd gaat worden voor smaad en laster. Verder zullen mijn cliënten er niet voor terugdeinzen om een hoge schadevergoeding bij u neer te leggen."