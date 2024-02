Google weert advertenties van loodgieters na klachten over torenhoge rekeningen

Google gaat vanaf 22 februari advertenties van loodgieters niet meer tonen in de zoekresultaten. De aanleiding is een reeks klachten over malafide loodgietersbedrijven die gebruikmaken van Google-advertenties. Wie snel een loodgieter zoekt, klikt nogal eens op één van de bovenste loodgieters die voorbijkomen in de zoekresultaten. Niet zelden zijn dit malafide loodgieters die torenhoge bedragen eisen voor een klus.

De Consumentenbond heeft naar eigen zeggen op dit advertentieverbod aangedrongen bij Google. De belangenorganisatie voor consumenten krijgt veel klachten binnen over loodgietersbedrijven die hun klanten voor eenvoudige klussen honderden of duizenden euro's laten betalen.

Zo komt het voor dat deze loodgietersbedrijven een prijs per meter rekenen voor een ontstoppingsveer, meldt de Consumentenbond. Onderzoekers van de bond die zich voordeden als klanten liepen ook tegen ‘louche’ praktijken aan. Kassa heeft in de Belbus ook aandacht besteed aan een loodgieter die een lekkage niet verhielp, maar wél een torenhoge rekening presenteerde voor een half uur werk.

Google schrijft in een update over zijn advertentiebeleid dat reclames voor loodgietersdiensten in Nederland binnenkort niet meer te zien zijn. Het risico op misleiding of uitbuiting binnen die bedrijfsactiviteit is volgens de zoekmachine zo groot dat alle advertenties moeten worden geweerd, ook al zijn er individuele ondernemers die te goeder trouw handelen.