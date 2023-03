Google: "Miljoenen Samsung-telefoons kunnen eenvoudig worden gehackt"

19 mrt. 2023 - 8:58

Ja, als je dit allemaal leest dan ben je gewoon overgeleverd aan het onbekende. In zo'n smartphone zitten erg veel applicaties die op de achtergrond draaien, zonder dat de eigenaar weet wat er eigenlijk in dat ding gebeurd. Er kunnen softwarematig applicaties of onderdelen daarvan worden in of uitgeschakeld. Ik geef een voorbeeld. Tot voor enkele jaren geleden was het mogelijk om met een smartphone gesprekken op te nemen. De applicatie die ik had gekocht werkte opeens niet meer. Nu blijkt dat Google ervoor gezorgd heeft dat het opnemen van gesprekken niet meer mogelijk is. Waarom dat is, is mij nog steeds de vraag. Als jij een bedrijfsmatig nummer belt, is het eerste wat je hoort dat de gesprekken kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Dat "kunnen" vergeet maar uit de tekst. Met de smartphone mag niets meer worden opgenomen, terwijl ik ik het als 73 jarige toch wel erg makkelijk vond. Maar al met al doen we er niets aan. Het is jouw smartphone, die jij hebt betaald, maar Google is er de baas over. Ik overweeg weer een gewone ouderwetse Nokia GSM te kopen. Want door het gebruik van de smartphone wordt alles door je strot geduwd, of je nu wilt of niet. Bedenk dat we een controlemaatschappij ingaan. Veel succes allemaal.

1 Reactie