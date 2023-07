Goed verzekerd op (zomer)vakantie? Zo pak je dat aan! Vandaag • leestijd 3 minuten • 754 keer bekeken • bewaren

De zomervakantie lonkt. Of je nu gaat kamperen in Frankrijk of kiest voor een bestemming verder weg, zoals Bali of Curaçao, een goede reisverzekering is altijd belangrijk. In dit artikel lees je waar je rekening mee moet houden bij kiezen van een passende reisverzekering.

Doorlopende reisverzekering of niet? Houd deze vuistregel aan

Bij vrijwel alle reisverzekeraars is de eerste keuze die je moet maken of je een doorlopende reisverzekering wilt voor het hele jaar of een eenmalige, kortlopende reisverzekering.

Om te bepalen wat voor jou voordelig is, kun je de volgende vuistregel aanhouden: ga je drie keer of vaker per jaar op vakantie in het buitenland of meer dan dertig dagen in totaal? Dan is een doorlopende reisverzekering meestal het voordeligst. In andere gevallen, kun je dus beter een kortlopende reisverzekering afsluiten.

Welke aanvullende dekkingen?

De volgende stap is bepalen welke aanvullende dekking je nodig hebt. Zowel bij een kortlopende als een doorlopende reisverzekering, kun je bovenop de basisdekking verschillende aanvullingen afsluiten.

Een standaard reisverzekering dekt meestal de bagage tot een bepaald maximumbedrag en eventuele bijzondere kosten die je moet maken als je noodgedwongen langer op jouw vakantiebestemming moet blijven of juist eerder moet terugkeren. Voor zaken als medische kosten, pechhulp voor je auto of schades als gevolg van gevaarlijke sporten, kun je je aanvullend verzekeren.

Medische kosten meeverzekeren?

Je Nederlandse basisverzekering voor zorg vergoedt spoedeisende medische kosten wereldwijd. Maar let op: je krijgt maximaal het tarief vergoedt dat in Nederland gebruikelijk is voor een behandeling. Als de zorgkosten op je vakantiebestemming hoger liggen of als je naar een dure privékliniek gaat, moet je een deel van de rekening dus zelf betalen.

Als je via je reisverzekering een dekking voor medische kosten afsluit, krijg je ook de kosten die je zorgverzekering niet vergoedt, toch uitbetaald. In landen met hoge zorgkosten, zoals in Scandinavië of de Verenigde Staten, is het dus erg verstandig om een aanvullende reisverzekering voor medische kosten af te sluiten.

Gevaarlijke sporten

Ga je tijdens je vakantie een gevaarlijke sport beoefenen, zoals bergbeklimmen of duiken? Dan ben je niet altijd verzekerd via de standaard dekking van je reisverzekering. In de voorwaarden van je reisverzekering kun je zien welke sporten onder de standaarddekking vallen en voor welke sporten je een aanvullende dekking nodig hebt.

Goed om te weten! Krijg je tijdens de gevaarlijke sporten een ongeluk? Dan vergoedt de aanvullende dekking voor medische kosten bij je reisverzekering alleen iets als je ook de aanvulling voor gevaarlijke sporten hebt afgesloten.

Pechhulp voor de auto

Gaat je met je eigen auto op vakantie? Dan kun je je verzekeren voor autopech in het buitenland via je reisverzekering. Veel mensen hebben echter al een pechhulpverzekering via de ANWB, de dealer of de autoverzekering afgesloten. In dat geval is een aanvulling voor automobilistenhulp bij de reisverzekering vaak niet nodig.

Check wel altijd van tevoren of je pechhulpverzekering hulp biedt in de landen waar je met de auto gaat rijden. Als dit niet het geval is, is een aanvulling voor automobilistenhulp bij de reisverzekering toch verstandig.

Ongevallendekking

Een ongevallendekking keert een bedrag uit als je door een ongeval tijdens de vakantie blijvend invalide raakt of overlijdt. Of deze dekking nodig is, kun je laten afhangen van de vraag hoe groot de kans is dat je tijdens de reis invalide raakt of komt te overlijden. Daarnaast kan het zijn dat je dit risico bijvoorbeeld al hebt verzekerd via een levensverzekering.

Annuleringsverzekering nodig of niet?

Tot slot kan het ook verstandig zijn een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze dekt de kosten als je door onverwachte, persoonlijke omstandigheden niet op vakantie kunt gaan of als je jouw reis voortijdig moet afbreken. Een annuleringsverzekering biedt echter alleen dekking in zeer specifieke gevallen, zoals ziekte of overlijden van jezelf of een familielid in de eerste of tweede graad. De voorwaarden voor annulering zijn door de verzekeraar vastgelegd in de polisvoorwaarden. In dit artikel lees je meer over of een annuleringsverzekering nodig is.

Let op! Een annuleringsverzekering kun je meestal alleen afsluiten binnen 14 dagen nadat je vakantie hebt geboekt. Heb je je vakantie al langer geleden geboekt? Dan is het dus vaak niet meer mogelijk om een annuleringsverzekering voor die reis af te sluiten. Bij sommige reisverzekeraars kan het dan alleen tegen een hogere premie.