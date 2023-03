Gegevens van Europese gebruikers TikTok blijven in Europa Vandaag • leestijd 1 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

Tiktok wil de privacyzorgen van Europese gebruikers wegnemen door te garanderen dat deze gegevens binnen Europa blijven en dus niet naar China gaan, schrijft Nu.nl. Steeds meer bedrijven en overheden doen het sociale netwerk in de ban uit angst voor spionage door de Chinese overheid.

Met de aankondiging reageert het socialemediabedrijf op het TikTok-verbod voor medewerkers van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Zij mogen het sociale netwerk vanaf 20 maart niet meer op hun werkapparatuur gebruiken.

Chinees bedrijf

TikTok is eigendom van het Chinese technologiebedrijf ByteDance. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het heeft toegegeven dat bepaalde werknemers toegang hadden tot gegevens van gebruikers in de Verenigde Staten en Europa.

"Er zijn oprechte zorgen over China", erkent Theo Bertram, vicepresident Europees openbaar beleid bij TikTok. "Ik denk dat heel belangrijk is dat wij laten zien hoe we de gegevens van gebruikers beveiligen."

Europese datacenters

Volgens hem zal TikTok daarom in Europa op dezelfde manier te werk te gaan als in de Verenigde Staten. In dat land is een speciale deal met Oracle gesloten. Dat bedrijf zorgt ervoor dat Amerikaanse gebruikersgegevens op servers in de VS worden bewaard en het land dus niet uitgaan.

"We werken aan drie nieuwe datacenters en we zullen ook met een partner gaan samenwerken", zegt Bertram over de aanpak in Europa. Om welke partner het gaat, vertelt hij niet.

Bron: Nu.nl