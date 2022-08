Gedupeerde Transavia-klanten krijgen betere informatie en compensatie

Uit de gesprekken tussen de Consumentenbond en Transavia is geconcludeerd dat Transavia haar klanten opnieuw gaat informeren over hun rechten bij geannuleerde vluchten. Klanten die door onvolledige informatie extra kosten hebben gemaakt, krijgen dat vergoed.

Transavia past haar informatie aan nadat de Consumentenbond kritiek had geuit over de onvolledigheid van haar annuleringsberichten. Reizigers wiens vlucht door Transavia werd geannuleerd, kregen vaak de keuze tussen geld terug óf een vlucht na de zomer. Maar de luchtvaartmaatschappij moet meer opties bieden. Zo mogen reizigers ook een andere vlucht kiezen tijdens de zomervakantie. En als er rondom hun oorspronkelijke reisdatum geen Transavia-vlucht beschikbaar is, desnoods met een andere luchtvaartmaatschappij. Eventueel bijkomende kosten zijn voor Transavia.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Transavia liet in eerste instantie deze keuzes weg, waardoor klanten uit eigen zak duurdere vervangende vluchten boekten. Wij zijn daarop in gesprek gegaan met Transavia. Gelukkig zag Transavia in dat ze fout zat en heeft ze toegezegd dit alles te herstellen. De eerste verbeterde mails zijn de deur al uit en de informatie op de site van Transavia is inmiddels aangepast. Daar zijn we ontzettend blij mee."