Gecombineerde postcovid-behandeling niet meer in basisverzekering

Deze behandelingen kunnen via de reguliere weg worden geregeld en onder bepaalde voorwaarden vergoed worden vanuit het basispakket. "Maar het zit dan niet meer bij elkaar in één pakket," verduidelijkt Dijkstra.

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met of zonder gecombineerde herstelzorg dezelfde verbetering in hun dagelijks functioneren vertonen. Daardoor kan de meerwaarde van deze behandeling volgens Dijkstra niet worden aangetoond.

“Om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden, is het van groot belang om zorg die niet-effectief is niet te vergoeden vanuit het basispakket”, aldus het Zorginstituut. Daarom is besloten de vergoeding vanuit het basispakket voor de gecombineerde behandeling stop te zetten.