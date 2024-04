Geboortezorg blijft toch behouden voor Zoetermeers ziekenhuis

Geboortezorg krijgt een plek in een compleet nieuw ziekenhuis dat voor 2030 in Zoetermeer moet verrijzen, maakte bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het ziekenhuis donderdagochtend bekend aan het personeel, meldt het AD .

De vrees voor sluiting van de afdeling acute verloskunde was aanleiding voor de nodige protesten. De gemeente, verloskundigen en veel zwangeren in Zoetermeer verzetten zich ertegen. Haga-bestuursvoorzitter Van der Meer zegt tegenover het AD: "Het laat zien hoe belangrijk geboortezorg in de eigen stad voor hen is en daar hebben we goed naar geluisterd. Zoetermeerders hebben baat bij een ziekenhuis in de buurt."