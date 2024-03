Gevaar op babysterfte als afdeling verloskunde in Zoetermeer sluit 02-03-2024 • leestijd 3 minuten • 1012 keer bekeken • bewaren

Het HagaZiekenhuis is voornemens de afdeling Verloskunde op locatie Zoetermeer te sluiten. Maar dit stuit op veel protest. De gemeente, verloskundigen en veel zwangeren in Zoetermeer verzetten zich hiertegen. Uit nieuw onderzoek van de GGD bleek deze week dat sluiting de kans op babysterfte in Zoetermeer en omgeving kan vergroten. Nu worden er nog jaarlijks 1200 kinderen in deze locatie van het HagaZiekenhuis geboren.

Als de sluiting doorgaat, moeten vrouwen uit Zoetermeer voor hun bevalling straks uitwijken naar vijf andere ziekenhuizen in de regio. De gemiddelde reistijd naar die andere ziekenhuizen bedraagt volgens de berekening uit het GGD-rapport 22 minuten. Daarbij is nog geen rekening gehouden met files. Dat kan gevaar opleveren want als de reistijd bij een bevalling langer is dan 20 minuten neemt de kans op babysterfte toe.

“Stress wordt straks nog erger”

Verloskundige Tamara van den Bulk uit Zoetermeer werkt al acht jaar in Zoetermeer en heeft tientallen kinderen helpen geboren worden. Nu kan ze nog binnen 10 minuten in het lokale ziekenhuis zijn als zich bij een thuisbevalling complicaties voordoen.

“Ook nu komt het al voor dat de verloskamers in Zoetermeer vol zijn en ik op zoek moet naar plek in de omgeving. Als je moet rondbellen - met een puffende vrouw naast je - levert dat veel stress op. Zeker als je te horen krijgt, dat het al vol is. Straks wordt dat nog erger.”

“Met veel meer partijen samenwerken”

Van den Bulk vindt het ook lastig dat ze – als de plannen doorgaan - met veel meer partijen moet gaan samenwerken. De geboortes worden dan verdeeld over vijf verschillende plekken. “Nu zijn we helemaal op elkaar ingespeeld. Als ik zeg dat er spoed is, dan weten ze in Zoetermeer dat het ook echt spoed is. Het zal moeilijk zijn om met vijf verschillende ziekenhuizen zo’n werkrelatie te onderhouden.”

Ziekenhuis in de buurt “van levensbelang”

Dat een ziekenhuis in de buurt van levensbelang kan zijn, ondervond vier jaar geleden ook Fiona Kappetein. Deze inwoonster van Zoetermeer was ruim 41 weken zwanger toen de weeën begonnen. Ze wilde graag thuis bevallen en dat leek voorspoedig te gaan. Totdat bleek dat het hoofdje wel kwam, maar de rest van het lichaampje niet geboren kon worden. Het schoudertje zat vast achter het schaambot.

“Met gierende sirenes zijn we per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg probeerde de verloskundige nog zuurstof aan de baby toe te dienen. In het ziekenhuis stond iedereen klaar om het kindje met spoed te halen.” Het leek helemaal mis te zijn toen Lea blauw en levenloos ter wereld kwam. “Maar ze kon nog gereanimeerd worden en blijkt nu gelukkig niets overgehouden te hebben van de traumatische geboorte. Maar was het ziekenhuis verder weggeweest, dan had ze niet meer geleefd.”

Landelijk dertien locaties verloskunde gesloten in tien jaar tijd

De afgelopen tien jaar zijn er door het hele land al dertien locaties acute verloskunde gesloten. Wethouder Ingeborg ter Laak uit Zoetermeer hoopt dat dit in haar gemeente niet zal gebeuren en de conclusies van het GGD-rapport het HagaZiekenhuis op andere gedachten gaat brengen.

“Wat me frustreert, is dat je in Nederland de zorg overlaat aan de ziekenhuizen en aan de zorgverzekeraars. Terwijl ik denk dat het een publiek maatschappelijk debat is en het gaat over de inwoners. Zij moeten mee kunnen bepalen waar is welke zorg nodig. Alle Nederlands betalen immers zorg verzekeringspremie. Het is ons geld, dus maatschappelijk geld en we zouden erover mee moeten kunnen praten”, aldus de wethouder.