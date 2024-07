Geboekt bij Booking? Wees alert op vals verzoek om verificatie

Wie een hotel of andere accommodatie heeft geboekt via Booking.com moet alert zijn op valse berichten. Daarvoor waarschuwt Fraudehelpdesk .

Kwaadwillen versturen via het berichtensysteem van de boekingsite een nepbericht, nadat een reservering is gedaan. Daarin wordt verzocht om de betaalgegevens te verifiëren. Op die manier proberen de oplichters geld, creditcardnummers of persoonsgegevens buit te maken.

Krijg je een verificatieverzoek of een ander bericht waarin om gegevens of geld wordt gevraagd? Neem dan contact op met Booking.com of met de accommodatie waar je hebt geboekt heeft. Controleer op die manier of het ontvangen bericht betrouwbaar is of dat je met oplichters te maken hebt, raadt Fraudehelpdesk aan.