Gebit van kwetsbare ouderen vaak slecht: tandartsen hebben het te druk

26 okt. 2023 - 6:37

Tja, de regering heeft het liefst dat alle ouderen maar zo gauw mogelijk doodgaan, weg ermee, want dat gaat de overbevolking van dit land weer tegen en kunnen ze hun AOW en pensioentjes waar ze hun hele leven vanaf hun 15e jaar voor hebben kromgelegen weer in hun zak steken. Zgn is dit een rijk land, nou, je moet in dit land alleen niet oud worden, want dan maken ze je met alles het kind van de rekening. Nooit geld voor ouderen, al jaren geen verhoging pensioentjes of AOW, maar wie interesseert dat? Wie nu nog jong is denkt zeker nooit oud te worden, nou, hun tijd komt ook wel. Maar ja, tegenwoordig hebben ze allemaal gestudeerd en verdienen ze gouden salarissen, dus die kunnen lekker sparen voor hun oude dag. Dat was er voor ons niet bij. Je kapotgewerkt voor een grijpstuiver om op je oude dag elke cent tig keer te moeten omdraaien!! En maar doen of alle ouderen pensionada zijn, ja, mijn neus, de hogere klasse! Vertel dat er maar bij i.p.v. te doen alsof elke oudere stinkend rijk is! En wat betreft de gebitten. Ach, we zijn al oud, dus moeten we van de regering met stinkende verrotte tanden en kiezen rondlopen, he? Zgn. een rijk land, je moet alleen niet oud zijn in dit land, want ze hebben het liefst dat je als oudere gauw het loodje legt, kunnen ze je AOW en pensioen weer in hun zak steken!