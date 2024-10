Gasrekening kan in 2030 zware last worden voor huishoudens theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 5141 keer bekeken • bewaren

De gasrekening dreigt de komende jaren voor veel huishoudens een zware last te worden. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Essent naar de gasrekening in het jaar 2030. Niet iedere woning kan van het gas af. Ondertussen lopen de vaste kosten op. Voor huishoudens die evenveel gas blijven verbruiken, kan de rekening over zes jaar honderden euro's per jaar hoger gaan uitvallen.

Het onderzoek laat zien dat de energienota vooral stijgt door een stapeling van overheidsbeleid. Als er geen maatregelen worden getroffen, zullen duizenden gezinnen op den duur niet meer in staat zijn om hun energierekening te betalen, verwacht energiebedrijf Essent dat in Nederland 2,5 miljoen klanten telt. Huishoudens hebben hulp nodig bij het energiezuiniger maken van de woning en aardgas in te ruilen voor een duurzamer alternatief.

"400.000 huishoudens hebben geen geld voor verduurzaming"

Essent spreekt in Trouw de zorg uit dat zo'n 400.000 huishoudens met 'energiearmoede' het geld niet hebben om hun huis te verduurzamen. "Als hun gasrekening met 400 euro per jaar stijgt, redden zij het niet met korter douchen", zegt Essent-topvrouw Resi Becker in het dagblad.

In het meest ongunstige scenario kan de gasrekening voor een gemiddeld huishouden in 2030 oplopen tot 2.290 euro per jaar. Dat is een stijging van 400 euro ten opzichte van vorig jaar.

“Een aanzienlijke groep huishoudens verkeert niet in de situatie om zelf op een alternatief voor aardgas over te stappen, bijvoorbeeld vanwege een huurwoning of kleine portemonnee", verklaart bestuursvoorzitter Becker van Essent. "Doordat een grote groep wél die overstapt maakt, worden juist de kwetsbare huishoudens geconfronteerd met hogere kosten.”