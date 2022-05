Fossielvrij NL naar rechter om 'duurzame' reclames KLM

Hiske Arts, campaigner bij Fossielvrij NL: "Duurzaam vliegen bestaat niet. Vliegen is een van de snelste manieren om de aarde te verhitten, en de oplossingen die KLM aanbiedt zijn niet in staat om dit te voorkomen. De marketing van KLM misleidt reizigers en leidt af van de dringende noodzaak om vliegverkeer te verminderen."

Compensatie van uitstoot is heel vaak een schoolvoorbeeld van greenwashing: iets groener of duurzamer doen lijken dan het is, liet Kassa onlangs zien. Dit is zowel misleidend als slecht voor het klimaat, omdat het veel consumenten ervan weerhoudt de meest duurzame keuze te maken, omdat ze niet weten hoe vervuilend andere keuzes zijn.